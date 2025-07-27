Морская инфраструктура анклава перегружена. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Службу внешней разведки Украины.

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Как западные санкции душат российский Калининград?

Ранее основная часть грузов доставлялась в Калининград через территорию Литвы, однако после введения ограничений этот маршрут стал очень ограниченным. В результате основная нагрузка легла на морские перевозки. Россия существенно вложилась в морской транзит грузов в анклав.

Если еще в 2019 году объем грузов, перевезенных морем, составлял 0,4 миллиона тонн, то уже в 2024 году компания "Оборонлогистика" доставила более 2 миллионов тонн. Однако резкое увеличение морского трафика выявило многочисленные проблемы: очереди, дефицит мест и сокращение флота затрудняют бесперебойные поставки.

Особенно пострадали малые транспортные компании – крупные операторы, имея доступ к административным ресурсам, резервируют места, фактически вытесняя меньших игроков с рынка.

Таким образом, санкции не только усложнили логистику, но и подсветили социальные и экономические слабости Калининградской области.