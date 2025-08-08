В эфире 24 Канала специалист коммуникаций Razom We Stand Максим Гардус сказал, что США продолжают покупать у России. Также рассказал, какие страны являются лидерами по закупке российских энергоносителей и нефти.

Что США и другие страны покупают у России?

Специалист коммуникаций Razom We Stand отметил, что Соединенные Штаты продолжают покупать у страны-агрессора уран, тем самым спонсируя "Росатом".

Это замкнутый круг, ведь у России нет отдельно военного атома, и отдельно мирного. "Росатом" делает топливо для атомных электростанций, а также перерабатывает уран для ядерных бомб,

– сказал Гардус.

Также Вашингтон закупает платину, палладий, тяжелую нефть, лес. Да, товарооборот незначительный, но он не равен нулю. Однако все эти позиции, кроме урана, не уникальны, им можно найти замену на рынке.

О введении санкций, мне кажется, что надо разбить по регионам. Уже заключено соглашение о закупке энергоносителей с США, благодаря которому можно вытеснить российские энергоносители. Здесь у меня самый большой оптимизм. Ведь Европа практически прекратила покупать из России уголь, почти не покупает трубопроводный газ, нефть. Впрочем, покупку сжиженного природного газа наоборот увеличили,

– отметил специалист коммуникаций Razom We Stand.

Также есть сдержанный оптимизм относительно Южной Кореи, о которой мало говорят, однако она входит в десятку лидеров покупателей российских энергоносителей. Третий крупный покупатель российских энергоносителей – Турция. На этом направлении нет никакого оптимизма. Никто не пытается давить на Анкару, потому что у нее очень специфическая позиция в войне.

Самый сложный момент – главные покупатели российской нефти. Речь идет о Китае и Индии. Сейчас основное внимание сфокусировано на Индии. В частности, Трамп подписал указ, согласно которому из-за поставок нефти из России в Индию тарифы на индийские товары составят 50%. Однако администрация президента США дала 20 дней Индии для того, чтобы найти новых поставщиков нефти.

Гардус добавил, что когда индийские чиновники говорят, что это вопрос энергетической безопасности, то они врут. Ведь в Индию идет много труб и портов, поэтому потенциально им есть чем заменить. К слову, по данным Bloomberg, государственные НПЗ Индии приостановили закупку российской нефти из-за новых тарифов США против Индии.