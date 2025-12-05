Политический эксперт и доктор философии Андрей Городницкий в эфире 24 Канала отметил, что Дональд Трамп оказался в патовой ситуации и усиливает давление на Украину. Он объяснил, что президент США пытается показать избирателям быстрый успех, не конфликтуя с Россией.

Смотрите также Трамп умеет удивлять: военный озвучил 3 возможных сценария после переговоров в Москве

Визит делегации США не означает начало переговоров

Городницкий объяснил, что нынешний визит американской делегации не стоит воспринимать как начало реальных мирных переговоров. По его словам, представители США только передадут в Украину то, что уже услышали от Стива Виткоффа и Кушнера в Вашингтоне, выслушают позицию Киева и с этим багажом вернутся обратно.

Не будет никаких переговоров, не будет никакой позиции, они просто выслушают то, что они там услышали,

– сказал Городницкий.

Он добавил, что в предложенных пунктах есть то, с чем Москва может согласиться, и то, что для нее неприемлемо. Речь идет о давно озвученных требованиях, которые россияне повторяли много раз.

Для них принципиальное понятие – вывод украинских войск с нашей территории, плюс НАТО для них как красный флажок,

– отметил Городницкий.

В такой конфигурации Россия настаивает на полном выполнении этих требований, а Украина отвечает отказом. Это расхождение создает напряжение вокруг любых контактов и делает диалог фактически невозможным. Дальнейшие действия Соединенных Штатов, по его оценке, остаются открытыми.

Как США усиливают давление на Украину из-за позиции Трампа?

Городницкий считает, что резкие шаги союзников против украинских интересов стали прямым продолжением напряжения между Киевом и Вашингтоном. Он привел примеры – от заявлений отдельных европейских лидеров до уничтожения украинских беспилотников, что, по его мнению, было сигналом недовольства со стороны США.

Это также намек американцев 100%, что надо это делать,

– сказал Городницкий.

Такое поведение связано с тем, что Трамп раздражен нежеланием Украины принимать его требования. Он отметил, что последние публичные заявления республиканцев показывают непонимание украинской реальности и желание получить быстрый результат, который можно продать избирателям.

Трамп очень сильно взволнован, что украинцы не идут на запросы Трампа,

– объяснил Городницкий.

В такой ситуации начинают появляться попытки переложить ответственность на Киев и представить уступки как путь к "миру". Городницкий отметил, что часть республиканцев уже публично ставит под сомнение эти идеи. Он добавил, что поддержка Украины среди избирателей Республиканской партии остается высокой, поэтому давление на Киев может создать проблемы уже для самого Трампа.

Почему Трамп оказался в патовой ситуации?

Городницкий объяснил, что нынешнее давление США на Украину тесно связано с внутренними политическими проблемами Дональда Трампа. Он отметил, что президент США оказался между ожиданиями избирателей, требованиями Республиканской партии и собственными ошибками во внешней политике.

У него выборы, у него любовь к России и абсурдное стратегическое видение приводит к тому, что он в такой патовой ситуации,

– сказал он.

После этого, по его мнению, Трамп пытается компенсировать собственные просчеты за счет Украины, создавая видимость быстрого успеха. Он подчеркнул, что утверждения о будущем "экономическом процветании Украины" не имеют никаких реальных оснований. В таком контексте давление на Киев становится частью предвыборной игры Трампа, а не результатом продуманной стратегии.

Последние новости о мирном плане США