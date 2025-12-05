Политолог Олег Саакян рассказал 24 Каналу, что встреча сторон в России прогнозируемо завершилась ничем. После этого Дмитрию Пескову пришлось выходить к СМИ с объяснением, что Путин не отвергал мирные предложения США, а лишь стремится к доработке их.
Смотрите также Принуждение Украины к капитуляции: как Уиткофф помог России "продать" свой план Трампу и как на это реагируют в США
Почему с Уиткоффом в Россию полетел Кушнер?
Олег Саакян считает, что Кушнер неспроста полетел в Россию с Уиткоффом, ведь тот теперь не может быть один с представителями Кремля. Все из-за слива разговора спецпредставителя Трампа с Юрием Ушаковым.
Напомним. Уиткофф провел короткую беседу с советником Путина Юрием Ушаковым, во время которой давал советы относительно контакта российского лидера с Дональдом Трампом. Он советовал Путину позвонить Трампу еще до визита Владимира Зеленского в Вашингтон. Кроме того, стороны коснулись проекта потенциального мирного соглашения, которую Виткофф якобы был готов продвигать от имени Трампа.
На встрече в Москве посланцы Трампа были с собственной переводчицей.
Если бы этого не произошло, то его (Виткоффа – 24 Канал) по возвращению в США бы "запаковали" в наручники, потому что значительная часть, в частности республиканских конгрессменов и сенаторов поставили бы вопрос, как так происходит, что на переговорах США с Россией, Россия сидит и общается сама с собой,
– отметил политолог.
По его словам, поэтому к Уиткоффу "приставили" Кушнера – человека, который может под присягой свидетельствовали о чем продолжался разговор в России, если будет такая необходимость.
Если бы Трамп отправил Уиткоффа в Москву самого, то среди американцев были бы вопросы, как после того, что все услышали на пленках, его можно было туда отправлять договариваться без свидетелей, переводчика и протоколирования.
Как прошли переговоры в Москве?
Путин заставил ждать представителей США, которые приехали до этого на встречу, чтобы обсудить мирное соглашение с Украиной. Кремлевский Диктатор часто так делает, создавая давление на своих оппонентов.
Переговоры в Москве продолжались почти 5 часов. В Кремле считают, что встреча Путина и Виткоффа прошла продуктивно.
США предложили Путину не только 28 пунктов мирного плана, но и другие. Несмотря на это стороны не достигли компромисса, поэтому диалог, вероятно, будет продолжаться и дальше.