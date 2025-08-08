Об этом 24 Каналу рассказал политолог Владимир Фесенко, отметив, что Кремль ищет дружественную страну. Однако пока будут звучать разные варианты и от Москвы, и от Вашингтона.

Где все же может состояться встреча Путина и Трампа?

Политолог отметил, что ранее российские паблики сообщали, что встреча Путина и Трампа может состояться в ОАЭ. Была также информация о встрече в Катаре.

"Окончательно еще не решено, еще будет согласовываться. Сейчас обнародуются версии, которые предлагает Россия или США", – объяснил он.

Что касается Рима – российские источники это опровергают. По мнению Фесенко, этот вариант Кремлю не подходит, ведь Италия является страной НАТО. Поэтому для Путина – это "вражеская" территория. Кроме того, он имеет ордер на арест. Российский диктатор имеет предвзятое отношение и к Турции – переговоры в Стамбуле были, но лично он туда не приезжал.

Поэтому вероятный сценарий – это одна из стран, которая имеет дружеские отношения с и с США, и с Россией. Это могут быть ОАЭ, Катар или Саудовская Аравия,

– подчеркнул Фесенко.

Кстати, в Белом доме сообщили, что встреча президента США и российского диктатора запланирована на конец следующей недели. Место проведения еще обсуждают, но среди возможных вариантов есть ОАЭ, Венгрия, Швейцария и Рим.