Исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин рассказал 24 Каналу, что Россия опасается, что Трамп снимет любые ограничения на поставки оружия для нашего государства. Кроме того, Соединенные Штаты Америки могут открыть для Украины все возможные направления финансовой помощи.

Чего стремится избежать Путин?

Олег Пендзин считает, что Путин, вероятно, боится эмоциональных решений Трампа по поддержке Украины. В частности, что США передаст нашему государству ракеты Tomahawk и снимет любые ограничения на использование американской дальнобойной ракетной техники.

Это даст возможность Украине взять под контроль территории вглубь России на полторы – две тысячи километров. Путин реально этого боится,

– сказал он.

По словам Пендзина, его удивляет, что кремлевский диктатор убежден, что постоянными штурмами российская армия сможет и дальше продвигаться, оккупируя Украину.

В России считают, что осенью 2025 года Москва будет иметь лучшие переговорные позиции, учитывая захваченные украинские территории.

Я понимаю, что Путин и дальше будет пытаться достичь успехов в Сумской и Днепропетровской областях для того, чтобы обменять их на Запорожскую и Херсонскую. Все потому, что россияне считают эти области своими,

– высказался экономист.

Выглядит, что это условие для Путина сейчас является основным, ведь в последнее время он больше всего об этом говорит. Олег Пендзин подчеркнул, что это, однозначно, является недопустимым для украинцев. Кремлевский диктатор сейчас использует привычный для него механизм – оттягивания времени, чтобы США не приняли окончательное решение по активной поддержке Украины.

Он добавил, что встреча Трампа и Путина в ближайшее время, вероятно, все же не состоится, ведь Россия будет пытаться как можно дольше оттягивать это.

Напомним, в Белом доме рассматривают возможность проведения трехсторонней встречи между Дональдом Трампом, Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным в период с 11 по 17 августа 2025 года. Пресс-секретарь администрации США Каролайн Ливитт подтвердила, что Трамп открыт к переговорам с обоими лидерами, стремясь положить конец войне. По данным источников, в планах - две отдельные двусторонние встречи, а затем совместная встреча трех президентов.