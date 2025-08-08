Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Суспильне. Эту информацию изданию предоставили источники в Белом доме.

Что известно о возможной встрече Трампа с Путиным и Зеленским?

Собеседники издания отметили, что встреча между тремя президентами может состояться в неделю с 11 по 17 августа. В то же время место проведения переговоров пока не определено.

В то же время пресс-секретарь Белого дома Каролайн Ливитт отметила, что Дональд Трамп четко дал понять, что россияне выразили желание встретиться с ним. Сам глава Белого дома открыт для этих переговоров.

Президент Трамп хотел бы встретиться как с президентом Путиным, так и с президентом Зеленским, потому что он хочет, чтобы эта жестокая война закончилась. Белый дом прорабатывает детали этих потенциальных встреч, и детали будут предоставлены в соответствующее время,

– сказала Левитт.

К слову, Дональд Трамп заявлял, что не ставил Владимиру Путину ультиматум, что тот должен встретиться с Владимиром Зеленским до переговоров с ним. В то же время американский лидер заявил, что сделает все возможное, чтобы встреча между ним, российским и украинским президентами состоялась.

Ранее журналисты The Washington Post писали, что план президента США предусматривает две двусторонние встречи между Трампом и Путиным и между Трампом и Зеленским, а затем трехстороннюю встречу. Такое предложение Владимиру Путину передал спецпосланник президента США Стив Уиткофф во время переговоров в Москве 6 августа.