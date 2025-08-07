Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на заявление Дональда Трампа во время заявления в Овальном кабинете Белого дома.

К теме Встречи Трампа с Путиным и Зеленским: WP раскрыло план президента США относительно переговоров с ними

Что Трамп сказал об условиях Путину перед встречей с ним?

Журналисты спросили американского президента, ставил ли он условие Владимиру Путину, что перед встречей с ним российский диктатор должен увидеться с Президентом Украины Владимиром Зеленским.

На это Дональд Трамп ответил, что он не ставил такое условие.