Об этом сообщил представитель Белого дома, информирует 24 Канал со ссылкой на The New York Post.

Какие условия встречи с Путиным поставил Трамп?

Трамп готов встретиться с Путиным только при условии, что тот проведет переговоры с Зеленским.

Чтобы встреча произошла, Путину необходимо встретиться с Зеленским. Место встречи пока не определено,

– отметил представитель Белого дома.

Ранее сегодня, 7 августа, путин заявлял, что не против встретиться с Зеленским, но для этого, мол, должны сложиться "соответствующие условия". Местом вероятной встречи с Трампом он назвал Объединенные Арабские Эмираты.

Напомним, NYT писали, что Путин рассматривает возможную встречу с Трампом как шанс достичь ключевых целей в войне в Украине, в частности возвращение Украины под контроль России. Главные требования Путина включают отказ Украины от вступления в НАТО, ограничение ее военного потенциала и возвращение Украины в сферу влияния Москвы.