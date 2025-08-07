Про це повідомив представник Білого дому, інформує 24 Канал з посиланням на The New York Post.

Дивіться також Білий дім заявив, що це Путін запропонував зустрітися з Трампом

Які умови зустрічі з Путіним поставив Трамп?

Трамп готовий зустрітися з Путіним лише за умови, що той проведе переговори з Зеленським.

Аби зустріч сталася, Путіну необхідно зустрітися із Зеленським. Місце зустрічі поки не визначено,

– зазначив представник Білого дому.

Раніше сьогодні, 7 серпня, путін заявляв, що не проти зустрітися із Зеленським, але для цього, мовляв, мають скластися "відповідні умови". Місцем ймовірної зустрічі з Трампом він назвав Об'єднані Арабські Емірати.

Нагадаємо, NYT писали, що Путін розглядає можливу зустріч із Трампом як шанс досягти ключових цілей у війні в Україні, зокрема повернення України під контроль Росії. Головні вимоги Путіна включають відмову України від вступу до НАТО, обмеження її військового потенціалу і повернення України в сферу впливу Москви.