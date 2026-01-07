Український ІТ-сектор заходить у 2026 рік у режимі, який більше схожий на доведення до ладу того, що почалося у 2022 – 2024, ніж на повернення до інерційного зростання. У компаній є нові проєкти, але швидкість приросту стримує і глобальна економіка, і війна як фактори ризику для нових клієнтів.
Прогнози не обіцяють швидкого відновлення темпів, навіть попри прогнозоване глобальне зростання витрат на ІТ. Питання стає не лише в тому, чи оживе попит, а в тому, які сегменти виростуть першими – і чи встигнуть українські компанії під них перебудувати портфель та експертизу.
На ринку праці немає дефіциту людей взагалі, але є дефіцит фахівців з конкретними компетенціями: доменні знання, AI-напрями, data, MLOps, кібербезпека, хмари, архітектура, міжнародні продажі та частина керівних ролей. Паралельно закріплюється гібридний формат роботи й змінюється логіка фізичної присутності: офіси стають інструментом для команд і клієнтів, а не посадковою нормою. ШІ ж уже переходить у статус базової технології для операційної ефективності.
Про погляд представників IT-ринку на 2026 рік читайте в матеріалі 24 Каналу, який допомогли підготувати:
- Ярина Возняк – керівниця команди досліджень Львівського ІТ Кластера (Lviv IT Cluster);
- Дмитро Софина – CEO R&D Center WINSTARS.AI;
- а також команда GlobalLogic.
Що може змінитися у 2026 році?
У коментарі 24 Каналу IT-компанія GlobalLogic зазначає, що продовжує залучати нові проєкти, втім, зростання повільніше, ніж до 2022 року. Передусім, через глобальну економічну ситуацію. Компанія прив’язує динаміку залучення до стану індустрій, з якими працюють клієнти:
Ми розвʼязуємо бізнес-завдання на перетині індустріальної та технологічної експертизи, а тому залучення нових проєктів прямо залежить від стану галузі партнера.
Водночас для Львівського ІТ Кластера 2026 рік – це рік продовження адаптації бізнес-моделей. Ярина Возняк, керівниця команди досліджень Львівського ІТ Кластера, у коментарі 24 Каналу формулює це так: "З огляду на динаміку 2025 року, 2026 рік для української ІТ-галузі – це рік продовження та, ймовірно, спроб фіналізації структурної адаптації". Возняк додає, що швидкого відновлення темпів очікувати не варто.
На швидке відновлення зростання розраховувати не варто, усе залежить від "проробленої домашньої роботи" у плані переходу від фази реактивних рішень до більш системної перебудови бізнес-моделей: диверсифікації портфеля клієнтів, зануреності в експертність у конкретних нішах та фокусу на операційній ефективності.
На рівні попиту вона фіксує змішану картину – попит з боку замовників залишається стриманим, хоча в окремих сегментах спостерігається пожвавлення. Глобальний прогноз зростання існує, але він не означає автоматичного полегшення для всіх. Возняк наводить, що за оцінками Gartner, у 2026 році світові витрати на ІТ зростуть на 9,8% і вперше перевищать 6 трильйонів доларів, однак це зростання буде нерівномірним.
Співрозмовниця уточнює, де очікується основний приріст: це в data center infrastructure, AI-інфраструктурі та пристроях, тоді як класичне програмне забезпечення та ІТ-послуги відновлюватимуться повільніше. Висновок про наслідки для компаній із "традиційним" фокусом такий: "Не всі сегменти ІТ-ринку однаково виграють від глобального пожвавлення, а компанії з фокусом на традиційний сервісний софт залишатимуться під тиском".
Дмитро Софина, CEO у WINSTARS.AI, цю саму тенденцію описує через поведінку міжнародних клієнтів і процес прийняття рішень.
Ключові виклики для українського IT у 2026 році – це обережність міжнародних замовників, довші цикли ухвалення рішень та конкуренція за висококваліфікованих фахівців, особливо у сфері ШІ, кібербезпеки та хмарних технологій.
Що буде з експортом та географією?
2025-й Львівський ІТ Кластер описує як рік стабілізації обороту на тлі складної експортної динаміки.
На цьому тлі українська техіндустрія у 2025 році демонструє стабілізацію обороту – згідно з прогнозом аналітиків IT Research Ukraine очікуємо на рівні $7,47–7,56 мільярдів за підсумками року. Водночас ключовим викликом залишається сталість експортного виторгу.
Для США як ключового партнера фіксується зміна траєкторії після двох років падіння – після двох років поспіль скорочення експорту ІТ-послуг до основного партнера США (близько -10% у 2023 та -9% у 2024), у 2025 році відбулося припинення різкого падіння. Це частково пов’язано з внутрішніми політичними змінами у США та поступовою адаптацією бізнесу до нових умов.
ЄС у цій картині виглядає стабільнішим і потенційно змінює баланс експорту.
"Паралельно ринок ЄС демонструє більш стабільну траєкторію. За підсумками 2025 року сукупний експорт комп’ютерних послуг до країн ЄС може вперше з 2019 року перевищити експорт до США, що створює підґрунтя для подальшої географічної диверсифікації", – каже Возняк. Прогноз на 2026-й такий: "Компанії, ймовірно, активніше працюватимуть саме з ринками ЄС та країнами MENA (Ближній Схід та північна Африка)".
Паралельно компанії, що працюють з глобальними клієнтами, прямо говорять про війну як фактор, який ускладнює залучення нових партнерів навіть при збереженні результативності команд. У GlobalLogic це формулюють так:
Також впливає війна в Україні: інженери GlobalLogic зберігають довоєнний рівень ефективності й наші постійні клієнти про це знають. Але залучати нових партнерів – складніше, оскільки вони побоюються ризиків.
Які зміни у найманні фахівців стануться у 2026 році?
GlobalLogic описують ринок 2025 року як такий, де компаніям легше закривати масові технологічні запити, але важче – спеціалізовані й доменні. Вони підкреслюють незмінність підходу до рекрутингу:
Що ж до спеціалістів, то GlobalLogic ніколи не припиняли залучати нових фахівців. У 2025 році ринок залишався ринком компаній, а не кандидатів: ми бачимо високу кількість спеціалістів у generic стеках і закрити позицію не є викликом.
Водночас ключова складність – у верхньому сегменті компетенцій – складніше знаходити висококваліфікованих спеціалістів з експертизою в профільних доменах, зокрема й повʼязаних з ШІ. Подібна тенденція зберігатиметься й у 2026 році.
Возняк підкріплює цю логіку цифрами й деталями про наймання:
З погляду доступу до талантів, українські компанії мають широкий пул робочої сили – понад 300 тисяч українських ІТ-спеціалістів в Україні та за кордоном.
Наймання стало мультигеографічним – понад половина компаній наймають одночасно на внутрішньому та зовнішніх ринках. Медіана доходу українських ІТ-спеціалістів згідно з IT Research: Salary Report зросла порівняно з 2024-м і становить 2 700 доларів, у технічних спеціалістів 4 380 доларів (для порівняння – за останніми даними Держстату, у жовтні 2025 року середня заробітна плата працівників в Україні становила 26 913 грн). Возняк одразу уточнює, що це не означає повної відсутності проблем із найманням.
За результатами повної версії дослідження IT Research Ukraine 2025, у третини опитаних компаній зріс cost per hire, а у 2025 році роботодавці натрапляли на труднощі у закритті окремих ролей – наприклад у напрямах AI, Data Engineering, MLOps та Advanced Tech.
Представниця Львівського IT Кластеру також додає перелік, який виходить за межі суто інженерних позицій: "Також компанії відзначали складність пошуку Sales Manager’ів для міжнародних ринків, Full-Stack інженерів, архітекторів технічних рішень, а окремо – hard-to-fill керівних позицій та частини адміністративних ролей".
У WINSTARS.AI описують зміну вимог до спеціалістів як частину трансформації ринку праці:
Ринок праці не скорочується, але трансформується: зростає попит на мультидисциплінарних інженерів і гнучкі формати співпраці.
Команди, офіси й дистанційка
У GlobalLogic кажуть про масштабну міжнародну присутність, і її далі планують розвивати там, де є інженерний ресурс і потреба:
GlobalLogic уже представлені в 10 країнах Європи. Ми плануємо розширювати фізичну присутність у світі там, де є велика кількість інженерів і відповідна потреба.
Окремий акцент компанії – на фронт-офіси для роботи з клієнтами. Тут планується відкривати більше представницьких фронт-офісів у світі, щоби проводити зустрічі з клієнтами, вести перемовини тощо.
В Україні компанія не планує розширення офісів і пояснює це зміною моделі роботи:
Після COVID-19 і початку повномасштабного вторгнення у команд закріпився гібридний режим роботи.
У команді додають важливу деталь про структуру залучення людей і наслідки для простору: "Більшість фахівців залучені в змішаному режимі, тому компанія переглядає концепцію фізичного простору в цілому". І конкретизують, як змінилася потреба – якщо раніше на сто людей потрібні були сто місць в офісі, то зараз немає такої потреби, а відповідно – і необхідності розширювати фізичну присутність.
У разі потреби працює інший формат – розгортається мережа міні-офісів у містах, де немає основних хабів GlobalLogic.
Щодо статистики по ринку Возняк описує 2025-й без різких хвиль: "У 2025 році український ІТ-ринок в цілому показав стриманий темп – без гіперрозширень штату, але й без масових хвиль скорочень, які ми спостерігали у 2023-2024".
Зріз по чисельності Возняк наводить такий: 38% опитаних компаній в Україні збільшили чисельність, 35% залишили без змін, 27% скоротили, для порівняння за кордоном українські компанії – 41% зростали по людях, 45% без змін, 14% скорочували. І по планах на наймання – 54% опитаних компаній планують у найближчий рік утримати обсяги найму, 38% – збільшити; системних скорочень не очікується (лише 3% допускають їх посилення).
Щодо офісів, у Львівському IT Кластері наводять повну картину руху у 2025-му: "У 2025 році 27% компаній відкрили нові представництва (23% – за кордоном, 4% – в Україні), 19% закрили офіси (13% – за кордоном, 6% – в Україні)". Декларовані плани на 2026: фіксація присутності та точкові розширення – лише 8% опитаних CEO планують відкриття нових офісів у 2026 році, переважно за кордоном, водночас 85% не планують закривати наявні офіси.
Возняк також додає про великих гравців і структуру зайнятості.
Варто зазначити що окремі великі гравці – як продуктові, так і сервісні – демонстрували активне зростання. За даними DOU, у п'ятдесятці великих компаній уперше за роки повномасштабного вторгнення зафіксовано стабільність чисельності, а частина нарощувала команди двозначними темпами.
Ці процеси видно й у даних дослідження IT Research Ukraine 2025, наголошує Возняк: цьогоріч суттєво зросла частка фахівців, зайнятих у великих компаніях 1 000+ спеціалістів, перевищивши показник 2023 та 2024 років – 45.3% українських ІТ-спеціалістів залучені до роботи у великих компаніях. Її підсумок по цьому блоку звучить так – компанії переважно утримують масштаби, оптимізують структуру та інвестують у ключові ролі та експертизу.
У WINSTARS.AI власний підхід до присутності описують без прив’язки до кількості локацій: компанія не планує скорочень. "Навпаки, ми продовжуємо інвестувати в R&D в Україні та паралельно розширюємо міжнародну присутність у Центральній Європі та США", – каже Софина, пояснюючи це тим, що для них важливіше не кількість офісів, а близькість до клієнтів і доступ до сильних інженерних команд.
ШІ та бізнес-процеси: що зміниться у 2026?
GlobalLogic виносить ШІ у центр внутрішніх змін 2026 року:
У 2026 році ми плануємо надалі розвивати нашу ШІ-експертизу та рішення, як-то VelocityAI. Для цього потрібні ґрунтовні внутрішні трансформації та навчання на всіх рівнях: від базового для всіх спеціалістів (зокрема й не технічних підрозділів), до поглибленого – для інженерів, які безпосередньо займаються розробкою систем ШІ.
Компанія дає такий вимірюваний ефект інтеграції ШІ у розробку: "Наразі проєктні команди, яким вдалося комплексно інтегрувати ШІ на всіх етапах SDLC, вже досягли оптимізації процесів на 20 – 40%. Ми прагнемо досягти 50%".
Возняк описує ШІ як масовий напрям інвестицій, але з різною глибиною впровадження. Вона говорить, що українські ІТ-компанії активно інвестують у внутрішні трансформації, оптимізацію процесів та технології – зокрема ШІ-рішення. Співрозмовниця додає про масштаб змін у 2025-му:
За даними повної версії IT Research Ukraine 2025, понад половина опитаних компаній у 2025 році впроваджували нові інструменти або інноваційні рішення.
Найпоширеніші напрями вона називає такі: ШI-асистенти, автоматизація окремих процесів, запуск нових продуктів і сервісів, а також зміни в організаційній структурі.
Возняк деталізує, де ШІ застосовують найактивніше.
Використання ШІ українськими ІТ-компаніями, що взяли участь у дослідженні, у 2025 році концентрується насамперед у зовнішніх функціях – його застосовують там, де ефект можна отримати відносно швидко – у розробці, маркетингу та роботі з клієнтами. Найбільш активно ШІ застосовується у marketing operations та customer operations: 40% опитаних компаній використовують ШІ в маркетингу на рівні 25 – 50% задач, а у customer ops 43% компаній перебувають у цьому ж діапазоні покриття завдань. Паралельно ШІ поступово вбудовується і в core-функцію ІТ-компаній – розробку та DevOps. Загалом понад 80% компаній застосовують ШІ в одному або кількох функціональних напрямах, але лише незначна частка реалізує комплексні end-to-end ШІ-стратегії, що охоплюють більшість бізнес-процесів.
ШІ-прогноз на 2026-й сформульований як зміщення акценту з експериментів на інтеграцію та контроль. Ключовим трендом, на думку Возняк, стане не стільки експериментування з ШІ, скільки поступовий перехід від локальних кейсів до системної інтеграції, з фокусом на контроль витрат, підвищення продуктивності команд, трансформацію інженерної функції та масштабування рішень, які вже показали практичну цінність після перевірки релевантності та працездатності й впровадження відповідних політик застосування.
У WINSTARS.AI у 2026-му ШІ описують як базову інфраструктуру продуктивності та як продуктову платформу.
У 2026 році ШІ стає базовим інструментом ефективності. Ми активно впроваджуємо AI-рішення для автоматизації внутрішніх процесів, управління проєктами та якості розробки, а також створюємо галузеві ШІ-продукти для бізнесу й медицини. Окремий акцент – на відповідальному та пояснюваному ШІ.
Бронювання, регуляторка, прогнозованість: умови, без яких базовий сценарій не працює
У WINSTARS.AI прямо називають бронювання питанням, яке не вирішиться само собою: "Питання бронювання залишатиметься чутливим і вимагатиме системних рішень". Возняк у прогнозі на 2026 рік підкреслює, що навіть утримання обсягів і невелике зростання залежать від набору зовнішніх і внутрішніх умов:
"Якщо поточні тенденції збережуться, базовий сценарій для 2026 року передбачає, що галузь має всі шанси щонайменше втримати обсяг 2025 року з можливістю незначного зростання".
Представниця Львівського IT Кластеру прив’язує масштаб цього зростання до попиту на зовнішніх ринках і макростабільності:
Його масштаб залежатиме від пожвавлення попиту на ключових зовнішніх ринках, макрофінансової стабільності та валютного курсу: внутрішній ринок у гривні зростає, однак курсові коливання безпосередньо впливають на доларовий обіг.
Возняк називає фактори, які залишаються вирішальними – це також безпекові та регуляторні фактори й загальна прогнозованість бізнес-середовища.
Фінальнай висновок Софини з WINSTARS.AI про 2026 рік зводить усе до трьох характеристик і критерію конкурентності: "Український IT у 2026 році - це про адаптивність, технологічну глибину та глобальну інтеграцію. Компанії, які зможуть поєднати експертизу, ШІ та довіру клієнтів, залишатимуться конкурентними на світовому ринку".