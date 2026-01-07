Украинский ІТ-сектор заходит в 2026 год в режиме, который больше похож на доведение до ума того, что началось в 2022 – 2024, чем на возвращение к инерционному росту. У компаний есть новые проекты, но скорость прироста сдерживает и глобальная экономика, и война как фактор риска для новых клиентов.

Прогнозы не обещают быстрого восстановления темпов, даже несмотря на прогнозируемый глобальный рост расходов на IT. Вопрос становится не только в том, оживет ли спрос, а в том, какие сегменты вырастут первыми – и успеют ли украинские компании под них перестроить портфель и экспертизу.

На рынке труда нет дефицита людей вообще, но есть дефицит специалистов с конкретными компетенциями: доменные знания, AI-направления, data, MLOps, кибербезопасность, облака, архитектура, международные продажи и часть руководящих ролей. Параллельно закрепляется гибридный формат работы и меняется логика физического присутствия: офисы становятся инструментом для команд и клиентов, а не должностной нормой. ИИ же уже переходит в статус базовой технологии для операционной эффективности.

О взгляде представителей IT-рынка на 2026 год читайте в материале 24 Канала, который помогли подготовить:

Ярина Возняк – руководитель команды исследований Львовского ІТ Кластера (Lviv IT Cluster);

Дмитрий Софина – CEO R&D Center WINSTARS.AI ;

а также команда GlobalLogic.

К теме Заменят ли ИИ-агенты офисных работников, что будет с искусственным интеллектом в 2026 году и чего ждать Украине

Что может измениться в 2026 году?

В комментарии 24 Каналу IT-компания GlobalLogic отмечает, что продолжает привлекать новые проекты, впрочем, рост медленнее, чем до 2022 года. Прежде всего, из-за глобальной экономической ситуации. Компания привязывает динамику привлечения к состоянию индустрий, с которыми работают клиенты:

Мы решаем бизнес-задачи на пересечении индустриальной и технологической экспертизы, а потому привлечение новых проектов напрямую зависит от состояния отрасли партнера.

В то же время для Львовского ІТ Кластера 2026 год – это год продолжения адаптации бизнес-моделей. Ярина Возняк, руководитель команды исследований Львовского ІТ Кластера, в комментарии 24 Каналу формулирует это так: "Учитывая динамику 2025 года, 2026 год для украинской ІТ-отрасли – это год продолжения и, вероятно, попыток финализации структурной адаптации". Возняк добавляет, что быстрого восстановления темпов ожидать не стоит.

Ярина Возняк руководитель команды исследований Львовского ІТ Кластера На быстрое восстановление роста рассчитывать не стоит, все зависит от "проделанной домашней работы" в плане перехода от фазы реактивных решений к более системной перестройке бизнес-моделей: диверсификации портфеля клиентов, погруженности в экспертность в конкретных нишах и фокуса на операционной эффективности.

На уровне спроса она фиксирует смешанную картину – спрос со стороны заказчиков остается сдержанным, хотя в отдельных сегментах наблюдается оживление. Глобальный прогноз роста существует, но он не означает автоматического облегчения для всех. Возняк приводит, что по оценкам Gartner, в 2026 году мировые расходы на IT вырастут на 9,8% и впервые превысят 6 триллионов долларов, однако этот рост будет неравномерным.

Собеседница уточняет, где ожидается основной прирост: это data center infrastructure, AI-инфраструктуре и устройствах, тогда как классическое программное обеспечение и IT-услуги будут восстанавливаться медленнее. Вывод о последствиях для компаний с "традиционным" фокусом таков: "Не все сегменты IT-рынка одинаково выиграют от глобального оживления, а компании с фокусом на традиционный сервисный софт будут оставаться под давлением".

Дмитрий Софина, CEO в WINSTARS.AI, эту же тенденцию описывает через поведение международных клиентов и процесс принятия решений.

Дмитрий Софина CEO WINSTARS.AI Ключевые вызовы для украинского IT в 2026 году – это осторожность международных заказчиков, более длинные циклы принятия решений и конкуренция за высококвалифицированных специалистов, особенно в сфере ИИ, кибербезопасности и облачных технологий.

Что будет с экспортом и географией?

2025-й же Львовский ІТ Кластер описывает как год стабилизации оборота на фоне сложной экспортной динамики.

Ярина Возняк руководитель команды исследований Львовского ІТ Кластера На этом фоне украинская техиндустрия в 2025 году демонстрирует стабилизацию оборота – согласно прогнозу аналитиков IT Research Ukraine ожидаем на уровне $7,47 – 7,56 миллиарда по итогам года. В то же время ключевым вызовом остается постоянство экспортной выручки.

Для США как ключевого партнера фиксируется изменение траектории после двух лет падения – после двух лет подряд сокращения экспорта IT-услуг к основному партнеру США (около –10% в 2023 и –9% в 2024), в 2025 году произошло прекращение резкого падения. Это частично связано с внутренними политическими изменениями в США и постепенной адаптацией бизнеса к новым условиям.

ЕС в этой картине выглядит более стабильным и потенциально меняет баланс экспорта.

"Параллельно рынок ЕС демонстрирует более стабильную траекторию. По итогам 2025 года совокупный экспорт компьютерных услуг в страны ЕС может впервые с 2019 года превысить экспорт в США, что создает основу для дальнейшей географической диверсификации", – говорит Возняк. Прогноз на 2026-й такой: "Компании, вероятно, активнее будут работать именно с рынками ЕС и стран MENA (Ближний Восток и северная Африка)".

Параллельно компании, работающие с глобальными клиентами, прямо говорят о войне как факторе, который затрудняет привлечение новых партнеров даже при сохранении результативности команд. В GlobalLogic это формулируют так:

Также влияет война в Украине: инженеры GlobalLogic сохраняют довоенный уровень эффективности и наши постоянные клиенты об этом знают. Но привлекать новых партнеров – сложнее, поскольку они опасаются рисков.

Читайте также Управляемые рои "Шахедов" и усовершенствованные ракеты: чем и как Россия будет атаковать Украину в 2026 году

Какие изменения в найме специалистов произойдут в 2026 году?

В GlobalLogic описывают рынок 2025 года как такой, где компаниям легче закрывать массовые технологические запросы, но труднее – специализированные и доменные. Они подчеркивают неизменность подхода к рекрутингу:

Что касается специалистов, то GlobalLogic никогда не прекращала привлекать новых специалистов. В 2025 году рынок оставался рынком компаний, а не кандидатов: мы видим высокое количество специалистов в generic стеках и закрыть позицию не является вызовом.

В то же время ключевая сложность – в верхнем сегменте компетенций – сложнее находить высококвалифицированных специалистов с экспертизой в профильных доменах, в том числе и связанных с ИИ. Подобная тенденция будет сохраняться и в 2026 году.

Возняк подкрепляет эту логику цифрами и деталями о найме:

С точки зрения доступа к талантам, украинские компании имеют широкий пул рабочей силы – более 300 тысяч украинских ІТ-специалистов в Украине и за рубежом.

Найм стал мультигеографическим – более половины компаний нанимают одновременно на внутреннем и внешних рынках. Медиана дохода украинских ІТ-специалистов согласно IT Research: Salary Report выросла по сравнению с 2024-м и составляет 2 700 долларов, у технических специалистов 4 380 долларов (для сравнения – по последним данным Госстата, в октябре 2025 года средняя заработная плата работников в Украине составляла 26 913 гривен). Возняк сразу уточняет, что это не означает полного отсутствия проблем с наймом.

Ярина Возняк руководитель команды исследований Львовского ІТ Кластера По результатам полной версии исследования IT Research Ukraine 2025, у трети опрошенных компаний вырос cost per hire, а в 2025 году работодатели сталкивались с трудностями в закрытии отдельных ролей – например в направлениях AI, Data Engineering, MLOps и Advanced Tech.

Представительница Львовского IT Кластера также добавляет список, который выходит за пределы чисто инженерных позиций: "Также компании отмечали сложность поиска Sales Manager'ов для международных рынков, Full-Stack инженеров, архитекторов технических решений, а отдельно – hard-to-fill руководящих позиций и части административных ролей".

В WINSTARS.AI описывают изменение требований к специалистам как часть трансформации рынка труда:

Рынок труда не сокращается, но трансформируется: растет спрос на мультидисциплинарных инженеров и гибкие форматы сотрудничества.

Команды, офисы и дистанционка

В GlobalLogic говорят о масштабном международном присутствии, и его дальше планируют развивать там, где есть инженерный ресурс и потребность:

GlobalLogic уже представлена в 10 странах Европы. Мы планируем расширять физическое присутствие в мире там, где есть большое количество инженеров и соответствующая потребность.

Отдельный акцент компании – на фронт-офисы для работы с клиентами. Здесь планируется открывать больше представительских фронт-офисов в мире, чтобы проводить встречи с клиентами, вести переговоры и т.д.

В Украине компания не планирует расширение офисов и объясняет это изменением модели работы:

После COVID-19 и начала полномасштабного вторжения у команд закрепился гибридный режим работы.

В команде добавляют важную деталь о структуре привлечения людей и последствиях для пространства: "Большинство специалистов задействованы в смешанном режиме, поэтому компания пересматривает концепцию физического пространства в целом". И конкретизируют, как изменилась потребность – если раньше на сто человек нужны были сто мест в офисе, то сейчас нет такой потребности, а соответственно – и необходимости расширять физическое присутствие.

В случае необходимости работает другой формат – разворачивается сеть мини-офисов в городах, где нет основных хабов GlobalLogic.

Относительно статистики по рынку Возняк описывает 2025-й без резких волн: "В 2025 году украинский ІТ-рынок в целом показал сдержанный темп – без гиперрасширений штата, но и без массовых волн сокращений, которые мы наблюдали в 2023 – 2024".

Срез по численности Возняк приводит такой – 38% опрошенных компаний в Украине увеличили численность, 35% оставили без изменений, 27% сократили, для сравнения за рубежом украинские компании – 41% росли по людям, 45% без изменений, 14% сокращали. И по планам на найм – 54% опрошенных компаний планируют в ближайший год удержать объемы найма, 38% – увеличить; системных сокращений не ожидается (только 3% допускают их усиление).

Относительно офисов, во Львовском IT Кластере приводят полную картину движения в 2025-м: "В 2025 году 27% компаний открыли новые представительства (23% – за рубежом, 4% – в Украине), 19% закрыли офисы (13% – за рубежом, 6% – в Украине)". Декларируемые планы на 2026: фиксация присутствия и точечные расширения – только 8% опрошенных CEO планируют открытие новых офисов в 2026 году, преимущественно за рубежом, одновременно 85% не планируют закрывать имеющиеся офисы.

Возняк также добавляет о крупных игроках и структуре занятости.

Ярина Возняк руководитель команды исследований Львовского ИТ Кластера Стоит отметить, что отдельные крупные игроки – как продуктовые, так и сервисные – демонстрировали активный рост. По данным DOU, в топ-50 компаниях впервые за годы полномасштабного вторжения зафиксирована стабильность численности, а часть наращивала команды двузначными темпами.

Эти процессы видны и в данных исследования IT Research Ukraine 2025, отмечает Возняк: в этом году существенно возросла доля специалистов, занятых в крупных компаниях 1 000+ специалистов, превысив показатель 2023 и 2024 годов – 45,3% украинских IT-специалистов привлечены к работе в крупных компаниях. Ее итог по этому блоку звучит так – компании преимущественно удерживают масштабы, оптимизируют структуру и инвестируют в ключевые роли и экспертизу.

В WINSTARS.AI собственный подход к присутствию описывают без привязки к количеству локаций: компания не планирует сокращений. "Наоборот, мы продолжаем инвестировать в R&D в Украине и параллельно расширяем международное присутствие в Центральной Европе и США", – говорит Софина, объясняя это тем, что для них важнее не количество офисов, а близость к клиентам и доступ к сильным инженерным командам.

ИИ и бизнес-процессы: что изменится в 2026?

GlobalLogic выносит ИИ в центр внутренних изменений 2026 года:

В 2026 году мы планируем в дальнейшем развивать нашу ИИ-экспертизу и решения, вроде VelocityAI. Для этого нужны основательные внутренние трансформации и обучение на всех уровнях: от базового для всех специалистов (в том числе и не технических подразделений), до углубленного – для инженеров, которые непосредственно занимаются разработкой систем ИИ.

Компания дает такой измеряемый эффект интеграции ИИ в разработку: "Сейчас проектные команды, которым удалось комплексно интегрировать ИИ на всех этапах SDLC, уже достигли оптимизации процессов на 20 – 40%. Мы стремимся достичь 50%".

Возняк описывает ИИ как массовое направление инвестиций, но с разной глубиной внедрения. Она говорит, что украинские IT-компании активно инвестируют во внутренние трансформации, оптимизацию процессов и технологии – в частности ИИ-решения. Собеседница добавляет о масштабе изменений в 2025-м:

По данным полной версии IT Research Ukraine 2025, более половины опрошенных компаний в 2025 году внедряли новые инструменты или инновационные решения.

Самые распространенные направления она называет такие: это ИИ-ассистенты, автоматизация отдельных процессов, запуск новых продуктов и сервисов, а также изменения в организационной структуре.

Возняк детализирует, где ИИ применяют активнее всего.

Ярина Возняк руководитель команды исследований Львовского ІТ Кластера Использование ИИ украинскими IT-компаниями, которые приняли участие в исследовании, в 2025 году концентрируется прежде всего во внешних функциях – его применяют там, где эффект можно получить относительно быстро – в разработке, маркетинге и работе с клиентами. Наиболее активно ИИ применяется в marketing operations и customer operations: 40% опрошенных компаний используют ИИ в маркетинге на уровне 25 – 50% задач, а в customer operations 43% компаний находятся в этом же диапазоне покрытия задач. Параллельно ИИ постепенно встраивается и в core-функцию IT-компаний – разработку и DevOps. В целом более 80% компаний применяют ИИ в одном или нескольких функциональных направлениях, но лишь незначительная часть реализует комплексные end-to-end ИИ-стратегии, охватывающие большинство бизнес-процессов.

ИИ-прогноз на 2026-й сформулирован как смещение акцента с экспериментов на интеграцию и контроль. Ключевым трендом, по мнению Возняк, станет не столько экспериментирование с ИИ, сколько постепенный переход от локальных кейсов к системной интеграции, с фокусом на контроль затрат, повышение продуктивности команд, трансформацию инженерной функции и масштабирование решений, которые уже показали практическую ценность после проверки релевантности и работоспособности и внедрения соответствующих политик применения.

Читайте также На поле боя, в школах и в Дие: как ИИ будет работать для Украины в 2026 – прогнозы и итоги Минцифры

В WINSTARS.AI ИИ в 2026-м описывают как базовую инфраструктуру производительности и как продуктовую платформу.

Дмитрий Софина CEO WINSTARS.AI В 2026 году ИИ становится базовым инструментом эффективности. Мы активно внедряем AI-решения для автоматизации внутренних процессов, управления проектами и качества разработки, а также создаем отраслевые ИИ-продукты для бизнеса и медицины. Отдельный акцент – на ответственном и объясняемом ИИ.

Бронирование, регуляторка, прогнозируемость: условия, без которых базовый сценарий не работает

В WINSTARS.AI прямо называют бронирование вопросом, который не решится сам собой: "Вопрос бронирования будет оставаться чувствительным и потребует системных решений". Возняк в прогнозе на 2026 год подчеркивает, что даже удержание объемов и небольшой рост зависят от набора внешних и внутренних условий:

"Если текущие тенденции сохранятся, базовый сценарий для 2026 года предусматривает, что отрасль имеет все шансы как минимум удержать объем 2025 года с возможностью незначительного роста".

Представительница Львовского IT Кластера привязывает масштаб этого роста к спросу на внешних рынках и макростабильности:

Его масштаб будет зависеть от оживления спроса на ключевых внешних рынках, макрофинансовой стабильности и валютного курса: внутренний рынок в гривне растет, однако курсовые колебания непосредственно влияют на долларовый оборот.

Возняк называет факторы, которые остаются решающими – это также факторы безопасности и регуляторные факторы, а также общая прогнозируемость бизнес-среды.

Финальный вывод Софины из WINSTARS.AI о 2026 году сводит все к трем характеристикам и критерию конкурентности: "Украинское IT в 2026 году – это об адаптивности, технологической глубине и глобальной интеграции. Компании, которые смогут совместить экспертизу, ИИ и доверие клиентов, будут оставаться конкурентными на мировом рынке".