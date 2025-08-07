Таку заяву на брифінгу у середу, 6 серпня, зробила прессекретарка Білого дому Керолайн Левітт. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Axios.

Що відомо про пропозицію Путіна?

Володимир Путін під час зустрічі зі спецпредставником президента США Стівом Віткоффом, яка відбулася у Москві у середу, 6 серпня, запропонував провести переговори безпосередньо з Дональдом Трампом.

Керолайн Левітт додала, що Дональд відкритий для зустрічі як з диктатором Володимиром Путіним, так і з українським президентом Володимиром Зеленським, і "хоче, щоб ця жорстока війна в Україні закінчилася".

Утім, як пише Axios, наразі достеменно невідомо, чи готовий Володимир Путін взяти участь у тристоронніх переговорах разом з Трампом і Зеленським вже після двосторонньої зустрічі з американським президентом.

Нагадаємо, сам президент США заявив, що має намір особисто зустрітися з главою Кремля Володимиром Путіним вже наступного тижня. Після цього він планує провести спільні переговори з президентами Росії та України.