Повідомляє 24 Канал з посиланням на The New York Times.

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Дві особи, обізнані з планом, повідомили виданню, що Трамп заявив про це під час телефонної розмови з європейськими лідерами в середу, 6 серпня.

Зазначається, що у зустрічах братимуть участь лише Трамп, Путін та Зеленський, європейські лідери не будуть присутні. Ймовірно, європейські партнери погодилися зі словами американського лідера.

Однак наразі невідомо, чи Путін і Зеленський погодилися з планом, описаним Трампом.