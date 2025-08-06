Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на допис Зеленського.

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Про що говорили Зеленський і Трамп 6 серпня?

Гарант підкреслив, що говорив із Трампом дорогою від бригад ЗСУ на Сумщині.

Ця розмова відбулася після візиту представника президента Трампа Стівена Віткоффа до Москви. Наша спільна позиція з партнерами абсолютно чітка: війна має завершитись. І це має бути чесне завершення. У розмові також взяли участь європейські лідери, і я вдячний кожному з них за підтримку. Ми обговорили те, що було озвучено в Москві,

– написав Зеленський.

Президент додав, що Україна обов'язково захистить свою незалежність.

"Нам усім потрібен тривалий і надійний мир. Росія має закінчити війну, яку сама ж і розпочала", – акцентував він.

ЗМІ писали, що розмова українського й американського президентів буде пов'язана з візитом Віткоффа в Росію. Мовляв, якщо Віткофф повернеться ні з чим, Трамп буде розлючений. І вирішить, які санкції проти Кремля запровадити.