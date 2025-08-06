Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на допис Трампа в його соцмережі Truth Social.

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Трамп прокоментував зустріч Віткоффа та Путіна

Дональд Трамп заявив, що Стів Віткофф в Москві провів "дуже продуктивну зустріч" з очільником Кремля Володимиром Путіним.

Було досягнуто значного прогресу! Після цього я поінформував деяких наших європейських союзників,

– написав президент США.

За словами Трампа, усі погоджуються, що ця війна має закінчитися, і вони працюватимуть над цим найближчими днями та тижнями.

До слова, у Росії зустріч Путіна та Віткоффа також описали як корисну і конструктивну. Помічник кремлівського диктатора Ушаков заявив, що під час переговорів Росія нібито "передала сигнали з українського питання та отримала відповідні сигнали від Трампа".

Згодом держсекретар США Марко Рубіо повідомив, що він провів розмову зі Стівом Віткоффом, який повертається з поїздки до Росії, і проведе ще кілька обговорень протягом дня. Після цього, за його словами, адміністрація США може зробити заяву.