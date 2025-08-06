Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters.

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Рубіо прокоментував зустріч Віткоффа і Путіна

У Кремлі назвали переговори між Володимиром Путіним і Стівом Віткоффом "корисними та конструктивними".

Згодом держсекретар США Марко Рубіо надав більше деталей щодо подальших дій. Він висловив сподівання, що вже 6 серпня зможе оголосити, чи запровадять США потенційні санкції проти Росії цього тижня.

Рубіо додав, що провів розмову зі Стівом Віткоффом, який повертається з поїздки до Росії, і проведе ще кілька обговорень протягом дня.

Ми матимемо що сказати про це пізніше сьогодні,

– заявив Рубіо.

Нагадаємо, нещодавно Дональд Трамп заявив, що з 8 серпня Сполучені Штати запровадять нові санкції проти Росії, а також проти країн, які купують її енергоносії, якщо Москва не зробить кроків для припинення війни з Україною.