Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters.
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Рубіо прокоментував зустріч Віткоффа і Путіна
У Кремлі назвали переговори між Володимиром Путіним і Стівом Віткоффом "корисними та конструктивними".
Згодом держсекретар США Марко Рубіо надав більше деталей щодо подальших дій. Він висловив сподівання, що вже 6 серпня зможе оголосити, чи запровадять США потенційні санкції проти Росії цього тижня.
Рубіо додав, що провів розмову зі Стівом Віткоффом, який повертається з поїздки до Росії, і проведе ще кілька обговорень протягом дня.
Ми матимемо що сказати про це пізніше сьогодні,
– заявив Рубіо.
Нагадаємо, нещодавно Дональд Трамп заявив, що з 8 серпня Сполучені Штати запровадять нові санкції проти Росії, а також проти країн, які купують її енергоносії, якщо Москва не зробить кроків для припинення війни з Україною.