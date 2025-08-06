Хто постраждає від санкцій США?
Основний удар від нових санкцій США, скоріш за все, прийдеться на Індію, повідомляє 24 Канал з посиланням на The Telegraph.
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- Президент США до п'ятниці, 8 серпня, має оголосити про санкції, які, на йому думку, можуть змусити Росію припинити війну в Україні.
- Одним із таких заходів можуть стати 100% тарифи проти країн, які продовжують купувати російську нафту.
Це практично зупинить експорт Росії, позбавить її основних доходів і спровокує серйозну кризу банківської системи та тиск на валюту,
– говорить експерт Chatham House Тімоті Еш.
Варто знати! Спочатку погрози Трампа щодо руйнівних тарифів інвестори сприйняли з недовірою, враховуючи його попередні заяви щодо російського диктатора Володимира Путіна. Однак риторика президента останніх днів змушує повірити у можливість запровадження санкцій.
Чому від нових тарифів постраждає Індія?
Минулого тижня Трамп підняв тарифи на імпорт індійських товарів до 25%. А 100% тарифи за купівлю російської нафти можуть завдати ще більшого удару по економіці країни.
- Частка російської нафти у загальному імпорті Індії до 2022 року складала усього 0,2%.
- Нині ж Індія купує у Москви до 45% нафти – близько 2 мільйонів барелів на день.
- Торік торгівля нафтою з Індією принесла Кремлю понад 50 мільярдів доларів.
- Таким чином, Індія може опинитися перед серйозним економічним викликом через свою залежність від дешевої російської нафти.
Зауважимо, що Китай купує у Росії більше нафти – до 47%, але Трамп не хоче псувати відносини з Пекіном.
Уникнення загострення з Пекіном зумовлене обережністю: Вашингтон і Пекін лише нещодавно відновили стабільні відносини, а Трамп прагне провести саміт з Сі Цзіньпіном до кінця року,
– зазначає видання.
Важливо! Аналітики вважають, що нові тарифи США, направлені проти російської нафти, можуть різко зменшити надходження в бюджет Росії. Це загрожує банківською панікою та девальвацією рубля. Втім, наслідки будуть відчутні й для світу, зокрема через стрибок цін на нафту та охолодження глобальної економіки.