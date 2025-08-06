Хто постраждає від санкцій США?

Основний удар від нових санкцій США, скоріш за все, прийдеться на Індію, повідомляє 24 Канал з посиланням на The Telegraph.

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Президент США до п'ятниці, 8 серпня, має оголосити про санкції, які, на йому думку, можуть змусити Росію припинити війну в Україні.

Одним із таких заходів можуть стати 100% тарифи проти країн, які продовжують купувати російську нафту.

Це практично зупинить експорт Росії, позбавить її основних доходів і спровокує серйозну кризу банківської системи та тиск на валюту,

– говорить експерт Chatham House Тімоті Еш.

Варто знати! Спочатку погрози Трампа щодо руйнівних тарифів інвестори сприйняли з недовірою, враховуючи його попередні заяви щодо російського диктатора Володимира Путіна. Однак риторика президента останніх днів змушує повірити у можливість запровадження санкцій.

Чому від нових тарифів постраждає Індія?

Минулого тижня Трамп підняв тарифи на імпорт індійських товарів до 25%. А 100% тарифи за купівлю російської нафти можуть завдати ще більшого удару по економіці країни.

Частка російської нафти у загальному імпорті Індії до 2022 року складала усього 0,2%.

Нині ж Індія купує у Москви до 45% нафти – близько 2 мільйонів барелів на день.

Торік торгівля нафтою з Індією принесла Кремлю понад 50 мільярдів доларів.

Таким чином, Індія може опинитися перед серйозним економічним викликом через свою залежність від дешевої російської нафти.

Зауважимо, що Китай купує у Росії більше нафти – до 47%, але Трамп не хоче псувати відносини з Пекіном.

Уникнення загострення з Пекіном зумовлене обережністю: Вашингтон і Пекін лише нещодавно відновили стабільні відносини, а Трамп прагне провести саміт з Сі Цзіньпіном до кінця року,

– зазначає видання.

Важливо! Аналітики вважають, що нові тарифи США, направлені проти російської нафти, можуть різко зменшити надходження в бюджет Росії. Це загрожує банківською панікою та девальвацією рубля. Втім, наслідки будуть відчутні й для світу, зокрема через стрибок цін на нафту та охолодження глобальної економіки.