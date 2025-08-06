Кто пострадает от санкций США?
Основной удар от новых санкций США, скорее всего, придется на Индию, сообщает 24 Канал со ссылкой на The Telegraph.
Смотрите также Индия такого не ожидала: в Нью-Дели ищут способ спасти экономику от тарифов Трампа
- Президент США до пятницы, 8 августа, должен объявить о санкциях, которые, по его мнению, могут заставить Россию прекратить войну в Украине.
- Одной из таких мер могут стать 100% тарифы против стран, которые продолжают покупать российскую нефть.
Это практически остановит экспорт России, лишит ее основных доходов и спровоцирует серьезный кризис банковской системы и давление на валюту,
– говорит эксперт Chatham House Тимоти Эш.
Стоит знать! Сначала угрозы Трампа по разрушительным тарифам инвесторы восприняли с недоверием, учитывая его предыдущие заявления в отношении российского диктатора Владимира Путина. Однако риторика президента последних дней заставляет поверить в возможность введения санкций.
Почему от новых тарифов пострадает Индия?
На прошлой неделе Трамп поднял тарифы на импорт индийских товаров до 25%. А 100% тарифы за покупку российской нефти могут нанести еще больший удар по экономике страны.
- Доля российской нефти в общем импорте Индии до 2022 года составляла всего 0,2%.
- Сейчас же Индия покупает у Москвы до 45% нефти – около 2 миллионов баррелей в день.
- В прошлом году торговля нефтью с Индией принесла Кремлю более 50 миллиардов долларов.
- Таким образом, Индия может оказаться перед серьезным экономическим вызовом из-за своей зависимости от дешевой российской нефти.
Заметим, что Китай покупает у России больше нефти – до 47%, но Трамп не хочет портить отношения с Пекином.
Избегание обострения с Пекином обусловлено осторожностью: Вашингтон и Пекин только недавно восстановили стабильные отношения, а Трамп стремится провести саммит с Си Цзиньпином до конца года,
– отмечает издание.
Важно! Аналитики считают, что новые тарифы США, направленные против российской нефти, могут резко уменьшить поступления в бюджет России. Это грозит банковской паникой и девальвацией рубля. Впрочем, последствия будут ощутимы и для мира, в частности из-за скачка цен на нефть и охлаждения глобальной экономики.