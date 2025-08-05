Именно 90% закупок у России приходится именно на Китай и Индию. Об этом 24 Каналу рассказал основатель движения "Демократическая Россия" Евгений Савостьянов добавив, что обе страны играют огромную роль в войне.

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Какой важный выбор встал перед Моди?

Главной загадкой было то, чью сторону выберет премьер Индии Нарендра Моди. Он долгое время покупал российскую нефть с огромными скидками. Теперь, если он выберет Россию, то США начнут отслеживать работу индийских специалистов, появление индийских товаров на американском и европейском рынках.

Другой выбор – пойти навстречу требованиям Дональда Трампа и остановить закупки у России. Но тогда под угрозой будет его большой бизнес и популярность среди населения. Ведь Моди существенно пополнял бюджет благодаря России,

– сказал Евгений Савостьянов.

Он добавил, что учитывая это можно сказать, что Владимир Путин является иностранным агентом, ведь работает на другие страны, создает для них значительно лучшие условия, чем для своих людей.

Другой аспект заключается в том, что на протяжении многих лет Индия связывала себя с российским военно-промышленным комплексом, ядерной энергетике. Поскольку страна находится в состоянии постоянного конфликта с Пакистаном, эта связь и помощь с вооружением имеют существенное значение.

Когда Индия может отказаться от российской нефти?

"По моему мнению, где-то 51% против 49%, что Моди все-таки откажется принять ультиматумы Трампа. Индия продолжит покупать российскую нефть до тех пор, пока не столкнется с проблемой, что с ней делать", – отметил Евгений Савостьянов.

По его словам, это произойдет только тогда, если США и Европа наладят тщательный мониторинг нефтепродуктов. Тогда Индия откажется от закупок не из-за требований Трампа, а потому, что просто ею “захлебнется”.

Ранее в Индии говорили, что имеют альтернативу для российской продукции, ведь торгуют с рядом других стран. Впрочем, скорее всего, так только проверяют реакцию США, Европы. Продолжается тщательный подсчет доходов и расходов.

Вероятно, Россия также подыгрывает и обещает дополнительные скидки. Моди понимает, что в итоге эмбарго все равно надо будет накладывать, потому что можно покупать нефть, но потом неизвестно, что с ней делать. В долгосрочной перспективе встанет вопрос экономических убытков,

– сказал Евгений Савостьянов.

К слову, в июле 2025 года Трамп поддержал идею наказывать страны, которые до сих пор торгуют с Россией, высокими тарифами. Он обратился к Индии, которая уже много лет помогает Кремлю. Трамп отметил, что страна не только покупает у России, но и продает часть нефти, с чего получает огромные прибыли.