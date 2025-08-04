Индия зарабатывает на перепродажах российских ресурсов. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на пост Трампа в Truth Social.

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Какое заявление Трамп сделал по Индии?

Президент США Дональд Трамп заявил, что Индия скупает огромные объемы российской нефти, а потом еще и продает ее на открытом рынке с большой прибылью.

Их не волнует, сколько людей погибает в Украине. Из-за этого я существенно повышу пошлины, которые Индия платит США,

– заявил Трамп.

Отметим, что с 1 августа тариф для Индии уже составляет 25%.



Сообщение Трампа в Truth Social / Скриншот 24 Канала

Напомним, главный помощник Трампа обвинил Индию в финансировании войны России в Украине через покупку российской нефти. Источники в правительстве Индии сообщили Reuters в субботу, что Нью-Дели будет продолжать покупать нефть у Москвы, несмотря на угрозы США. Трамп ранее предупредил о возможном введении 100% тарифов на импорт из стран, которые продолжают энергетическое сотрудничество с Россией.