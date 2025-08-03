Критика Миллера была одной из самых сильных из всех, что администрация Трампа выразила в отношении одного из главных партнеров Соединенных Штатов в Индо-Тихоокеанском регионе. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

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Что в администрации Трампа говорят об Индии?

Он (Трамп) очень четко сказал, что для Индии неприемлемо продолжать финансировать эту войну, покупая нефть у России,

– сказал Стивен Миллер, заместитель руководителя аппарата Белого дома и один из самых влиятельных помощников Трампа.

По его словам, люди будут шокированы, узнав, что Индия фактически связана с Китаем в покупке российской нефти. Это мнение он объявил в эфире Fox News.

Посольство Индии в Вашингтоне не сразу ответило на запрос о комментарии. Источники в правительстве Индии сообщили Reuters в субботу, что Нью-Дели будет продолжать покупать нефть у Москвы, несмотря на угрозы США.

В качестве ответа, в пятницу США ввели 25% пошлину на индийскую продукцию из-за закупки российского оружия и энергоносителей. Трамп также предупредил о возможном введении 100% тарифов на импорт из стран, которые продолжают энергетическое сотрудничество с Россией – если Кремль не пойдет на значительные шаги по урегулированию в отношении Украины.

В то же время Миллер смягчил тон, отметив, что отношения Трампа с премьер-министром Индии Нарендрой Моди "замечательные".