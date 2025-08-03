Критика Міллера була однією з найсильніших з усіх, що адміністрація Трампа висловила щодо одного з головних партнерів Сполучених Штатів в Індо-Тихоокеанському регіоні. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters.

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Що у адміністрації Трампа кажуть про Індію?

Він (Трамп) дуже чітко сказав, що для Індії неприйнятно продовжувати фінансувати цю війну, купуючи нафту у Росії,

– сказав Стівен Міллер, заступник керівника апарату Білого дому та один із найвпливовіших помічників Трампа.

За його словами, люди будуть шоковані, дізнавшись, що Індія фактично пов’язана з Китаєм у купівлі російської нафти. Цю думку він оголосив у ефірі Fox News.

Посольство Індії у Вашингтоні не одразу відповіло на запит про коментар. Джерела в уряді Індії повідомили Reuters у суботу, що Нью-Делі продовжуватиме купувати нафту у Москви, незважаючи на погрози США.

Як відповідь, у п'ятницю США запровадили 25% мито на індійську продукцію через закупівлю російської зброї та енергоносіїв. Трамп також попередив про можливе введення 100% тарифів на імпорт з країн, які продовжують енергетичну співпрацю з Росією – якщо Кремль не піде на значні кроки по врегулюванню щодо України.

Водночас Міллер пом’якшив тон, наголосивши, що стосунки Трампа з прем'єр-міністром Індії Нарендрою Моді "чудові".