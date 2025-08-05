Як Індія намагається врятувати економіку?

Останні заяви Трампа про те, що економіка Індії є "мертвою", тарифні бар'єри "неприємними", та звинувачення у байдужості до страждань українців, застали індійських посадовців зненацька, повідомляє 24 Канал з посиланням на Bloomberg.

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Така риторика американського президента щодо Індії була безпрецедентною і схожою на "ляпас". Вона значно напружила відносини між Вашингтоном та Нью-Делі й змусила уряд Нарендри Моді шукати способи порятувати економіку від збитків, які принесуть нові тарифи США.

Тепер Міністерство торгівлі та промисловості Індії розмірковує над допомогою експортерам, що постраждають найбільше, зокрема у текстильній та ювелірній галузі, а також в секторі коштовностей.

Нью-Делі може прискорити програму підтримку експортерів обсягом 22,5 мільярда рупій (256 мільйонів доларів), яка передбачена у бюджеті на лютий. Допомогу хочуть збільшити, аби індійський бізнес зміг витримати конкуренцію з країнами, для яких США встановили нижчі тарифи.

Тим часом прем'єр-міністр Нарендра Моді закликав індійців більше купувати товарів місцевого виробництва, щоб компенсувати втрати від падіння попиту у світі.

Варто знати! Окрім того, Індія навіть розмірковує про те, щоб послабити суворі вимоги щодо експорту молочних продуктів та пом'якшити доступ деякої американської "молочки" на свій ринок, аби задобрити Вашингтон.

Чому США тиснуть на Індію?

У вівторок президент США заявив, що протягом 24 годин збирається значно підвищити 25% тарифи на імпорт товарів з Індії до США. Таке рішення він пояснив високими митними бар'єрами Індії та торгівлею Нью-Делі з Москвою.

Індія підживлює військову машину, і якщо вони це робитимуть – я буду незадоволений,

– зазначив Трамп.

США звинувачують Індію в тому, що вона є головним постачальником нафти та військової техніки до Росії. Тим самим країна підтримує російську економіку та надає допомогу Росії у війні проти України.

Важливо! В Індії заявляють, що США атакують її безпідставно. Тим часом імпорт російської нафти до країни морським шляхом складає близько 1,7 мільйона барелів на добу. Лише Китай отримує більше нафти з Росії – приблизно 2 мільйони барелів морем та трубопроводом.