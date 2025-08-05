Чому США готують санкції проти Індії?

Після того як спроба укласти торгівельну угоду з Нью-Делі зазнала невдачі, Трамп вирішив увести проти Індії ще вищі тарифи, повідомляє 24 Канал з посиланням на Politico.

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За словами видання, американський президент "претендує на моральне право", адже Індія роками допомагала Кремлю.

Індія не тільки купує величезні обсяги російської нафти, але й продає більшу частину придбаної нафти на відкритому ринку, отримуючи великі прибутки… Їх не хвилює, скільки людей в Україні вбиває російська військова машина… Через це я суттєво підвищу тариф, який Індія сплачує США,

– зазначив Трамп.

У липні Трамп підтримав ідею щодо того, щоб карати країни, які продовжують купувати підсанкційну російську нафту за допомогою високих тарифів.

Окрім того, у США широкою підтримкою користується законопроєкт, за яким президент отримає право накладати 500% тарифи на імпорт з країн, що торгують з Росією.

Важливо! Трамп вже оголосив, що запровадить 100% тарифи проти країн, що закуповують російську нафту. Після цього державні НПЗ Індії призупинили закупівлі, а от Китай заявив, що не дозволить нікому втручатися в свою енергетичну політику.

Хто ще може потрапити під санкції?

Окремо санкції за допомогу Росії протягом усієї війни в Україні готує також Євросоюз. Обмеження спрямують проти Китаю.

На такий крок Брюссель вирішив піти після публікації Reuters про китайські двигуни для дронів, які Пекін постачає Москві в обхід санкцій – під виглядом холодильників.

Вже 15 країн Євросоюзу вимагають пояснення у Пекіна щодо цих поставок, але там заперечують причетність до них.

Варто знати! У Брюсселі заявили, що після серпня будуть наполягати на запровадженні санкцій проти Китаю, оскільки економічні важелі впливу можуть бути дієвими.