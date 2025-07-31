Які компанії відмовляються від російської нафти?
Мова йде про державні нафтопереробні компанії Індії. Протягом останнього тижня вони не робили нові замовлення на нафту з Росії повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters.
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Призупинили закупівлі у Москви такі потужні НПЗ, як:
- Indian Oil Corp (IOC);
- Hindustan Petroleum Corp (HPCL);
- Bharat Petroleum Corp (BPCL);
- Mangalore Refinery Petrochemical Ltd (MRPL).
Зазвичай ці чотири індійські компанії купували російську нафту з доставкою. Проте тепер вирішили звернутися до спотових ринків. Переважно вони цікавляться нафтою з Близького Сходу та Західної Африки.
Важливо! Приватні НПЗ Reliance Industries та Nayara Energy все ще є найбільшими покупцями російської нафти в Індії. Однак понад 60% загальних виробничих потужностей залишаються під контролем державних нафтових компаній.
Чому Індія відвертається від російської нафти?
Відмова державних НПЗ Індії від російської нафти викликана, ймовірно, нещодавніми погрозами Трампа.
- Американський президент пригрозив, що США застосують вторинні санкції щодо країн, які продовжать купувати підсанкційну російську нафту.
- Розмір тарифів для покупців нафти, за його словами, складе 100%.
- Індію, яка є одним із найбільших покупців російської нафти, такі ймовірні тарифи могли змусити шукати альтернативи.
Варто знати! Тарифи у 100% Трамп обіцяв застосувати, якщо Москва не укладе мирну угоду з Україною. А нещодавно він поставив новий ультиматум Путіну і скоротив дедлайн для досягнення прогресу у переговорах щодо миру.