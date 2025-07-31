Какие компании отказываются от российской нефти?

Речь идет о государственных нефтеперерабатывающих компаниях Индии. В течение последней недели они не делали новые заказы на нефть из России, сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

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Приостановили закупки у Москвы такие мощные НПЗ, как:

Indian Oil Corp (IOC);

Hindustan Petroleum Corp (HPCL);

Bharat Petroleum Corp (BPCL);

Mangalore Refinery Petrochemical Ltd (MRPL).

Обычно эти четыре индийские компании покупали российскую нефть с доставкой. Однако теперь решили обратиться к спотовым рынкам. Преимущественно они интересуются нефтью с Ближнего Востока и Западной Африки.

Важно! Частные НПЗ Reliance Industries и Nayara Energy все еще являются крупнейшими покупателями российской нефти в Индии. Однако более 60% общих производственных мощностей остаются под контролем государственных нефтяных компаний.

Почему Индия отворачивается от российской нефти?

Отказ государственных НПЗ Индии от российской нефти вызван, вероятно, недавними угрозами Трампа.

Американский президент пригрозил, что США применят вторичные санкции в отношении стран, которые продолжат покупать подсанкционную российскую нефть.

Размер тарифов для покупателей нефти, по его словам, составит 100%.

Индию, которая является одним из крупнейших покупателей российской нефти, такие вероятные тарифы могли заставить искать альтернативы.

Стоит знать! Тарифы в 100% Трамп обещал применить, если Москва не заключит мирное соглашение с Украиной. А недавно он поставил новый ультиматум Путину и сократил дедлайн для достижения прогресса в переговорах по миру.