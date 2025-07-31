Какие компании отказываются от российской нефти?

Речь идет о государственных нефтеперерабатывающих компаниях Индии. В течение последней недели они не делали новые заказы на нефть из России, сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

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Приостановили закупки у Москвы такие мощные НПЗ, как:

  • Indian Oil Corp (IOC);
  • Hindustan Petroleum Corp (HPCL);
  • Bharat Petroleum Corp (BPCL);
  • Mangalore Refinery Petrochemical Ltd (MRPL).

Обычно эти четыре индийские компании покупали российскую нефть с доставкой. Однако теперь решили обратиться к спотовым рынкам. Преимущественно они интересуются нефтью с Ближнего Востока и Западной Африки.

Важно! Частные НПЗ Reliance Industries и Nayara Energy все еще являются крупнейшими покупателями российской нефти в Индии. Однако более 60% общих производственных мощностей остаются под контролем государственных нефтяных компаний.

Почему Индия отворачивается от российской нефти?

Отказ государственных НПЗ Индии от российской нефти вызван, вероятно, недавними угрозами Трампа.

  • Американский президент пригрозил, что США применят вторичные санкции в отношении стран, которые продолжат покупать подсанкционную российскую нефть.
  • Размер тарифов для покупателей нефти, по его словам, составит 100%.
  • Индию, которая является одним из крупнейших покупателей российской нефти, такие вероятные тарифы могли заставить искать альтернативы.

Стоит знать! Тарифы в 100% Трамп обещал применить, если Москва не заключит мирное соглашение с Украиной. А недавно он поставил новый ультиматум Путину и сократил дедлайн для достижения прогресса в переговорах по миру.