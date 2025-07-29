Як санкції Трампа вплинуть на нафтовий ринок?

Мова йде про 100% тарифи для покупців російської нафти, головними з яких є Індія та Китай. Такий крок може різко дестабілізувати світові нафтові ринки, повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters.

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Річ у тому, що лише у червні Росія задовольняла 4,5% світового попиту на нафту.

За даними Міжнародного енергетичного агентства, на добу російську нафтові компанії експортували близько 4,68 мільйона барелів нафти.

Також Росія продавала приблизно 2,5 мільйона нафтопродуктів на добу.

Запровадження вторинних санкцій проти Росії ризикує викликати різкий стрибок цін на нафту у світі та спричинити нову хвилю інфляцію США.

Варто знати! Через ймовірні негативні наслідки для США інвестори поки що не бояться погроз Трампа щодо впровадження жорстких санкцій проти Росії. Однак все одно не відкидають можливі ризики.

Хто заповнить дефіцит нафти на ринку?

Експерти вважають, що вторинні санкції США можуть бути дієвими. На те є кілька причин:

Індія наразі веде торгівельні переговори зі США і в разі домовленості може відмовитися від закупівлі російської нафти, а вона є найбільшим імпортером.

Китай, ймовірно, й надалі купуватиме нафту в Росії, бо має з нею стратегічні зв'язки. Втім Пекін зможе домовитися про зниження ціни, якщо Індія припинить закупівлі.

Тим часом дефіцит на світовому ринку нафти після санкцій, за словами видання, зможуть швидко заповнити три країни Перської затоки – ОАЕ, Кувейт та Саудівська Аравія.

Попит на нафту у світі цього року зростатиме найнижчими темпами з 2009 року – на 700 000 барелів на добу.

Водночас пропозиція різко зросте на 2,1 мільйона барелів на добу.

Разом з тим Саудівська Аравія у червні мала резерв виробничих потужностей обсягом 2,3 мільйона барелів на добу, ОАЕ і Кувейт – 900 000 та 600 000 барелів відповідно.

Це означає, що три виробники Перської затоки можуть оперативно наростити видобуток у разі раптових перебоїв у постачанні,

– зазначає видання.

Важливо! Втім хвилювання на нафтових ринках все одно не уникнути. Адже Росія, яка отримувала 30% доходів до бюджету від імпорту нафти та газу, ймовірно, жорстко відповість на нові санкції.