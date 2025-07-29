Повідомляє 24 Канал з посиланням на політолога, аналітика Королівського інституту об'єднаних служб (RUSI) Самуеля Рамані у своїй колонці для The Telegraph.

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Про що свідчать останні заяви Трампа?

Трамп під час брифінгу в Гаазі заявив, що більше не вірить, "що Путін дійсно хоче миру". Він зазначив, що в разі відмови Кремля від припинення агресії проти України, США впровадять вторинні тарифи та санкції.

Росія оперативно відреагувала на слова американського лідера. Колишній президент, а нині високопоставлений чиновник Радбезу країни-агресорки Дмитро Медведєв, назвав дії США "кроком до війни", а глава МЗС Сергій Лавров заявив, що Росія "воює проти всього Заходу".

Ці заяви пролунали на тлі нових ракетних ударів по Україні, зокрема по Дніпропетровщині, а також активізації бойових дій на фронті.

Аналітики зазначають, що Володимир Путін розраховував на зміну політики США у разі повернення Трампа до влади. Втім, останні дії президента США свідчать про протилежне: Вашингтон консолідує підтримку України через союзників по НАТО.

Цього разу американську зброю закуповують європейці. Це новий етап спільної безпеки,

– заявив генеральний секретар НАТО Марк Рютте.

Згідно з новою угодою між США та ЄС, європейські країни, включно з Німеччиною, Норвегією, Данією, Великою Британією та Канадою, інвестують мільярди доларів у закупівлю американської зброї для України. Крім того, Трамп підтримав ініціативу щодо збільшення оборонного бюджету НАТО до 5% ВВП, назвавши це "великою перемогою західної цивілізації".

Як нові санкції вплинуть на економіку Росії?

Тиск на економіку Росії також посилюється. США розглядають можливість запровадження масштабних вторинних санкцій проти країн, що купують російські енергоносії. Це може серйозно ускладнити роботу тіньового флоту і посилити макроекономічний шок для країни-агресорки.

"Ми фактично вже на межі рецесії", – визнав міністр економічного розвитку Росії Максим Решетніков на Петербурзькому економічному форумі.

На фоні нестачі робочої сили, стагнації зарплат і спаду в промисловості, економічна ситуація в Росії продовжує погіршуватись. Аналітики вважають, що нова хвиля санкцій здатна викликати глибокі внутрішньополітичні наслідки для Кремля.

"Трамп втратив терпіння до тактики зволікання та обструкції з боку Росії. Наслідки цієї зміни поглядів можуть призвести до того, що Путін пошкодує про те, що він грав на користь Трампа", – резюмував Рамані.