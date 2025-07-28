Своє невдоволення російський високопосадовець висловив у публікації у соцмережі Х. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Clash Report.

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Як Медведєв пригрозив Трампу?

На думку російського високопосадовця, Дональд Трамп грає в ультиматуми з Росією, висуваючи "50 днів чи 10". За його словами, американському президенту "варто запам'ятати" дві головні речі.

Дмитро Медвєдєв заявив, що Росія "це не Ізраїль і навіть не Іран", вочевидь натякаючи на нещодавнє втручання США у загострену ситуацію на Близькому Сході через ядерну програму Тегерану.

Кожен новий ультиматум – це загроза і крок до війни. Не між Росією та Україною, а з його власною країною. Не йдіть дорогою Сонного Джо,

– написав він.

Зазначимо, що "Сонний Джо" (Sleepy Joe) це образливе політичне прізвисько, яке Дональд Трамп дав уже колишньому президенту Джо Байдену ще під час своєї першої президентської виборчої кампанії.

Нагадаємо, Дональд Трамп встановив новий дедлайн для Володимира Путіна, щоб закінчити війну в Україні. Йдеться про 10 – 12 днів від 28 липня, ультиматум тепер, як відомо, припадає на 7 – 9 серпня.