Політолог, американіст, кандидат історичних наук Олександра Філіппенко в етері 24 Каналу зазначила, що Трамп прагне укладати велику кількість вигідних фінансових угод, зокрема і з Росією. Але, провівши з Путіним декілька разів розмову, йому жодного разу нічого досягнути не вдалося, а він до цього не звик.

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Що усвідомив президент США?

Розмови американського лідера та російського диктатора стосувалися зокрема теми онуків, хокею, кіно, чого завгодно, окрім реальних справ. Дональд Трамп – людина бізнесова, його першочергові бажання пов'язані з підписанням контрактів, досягненням домовленостей.

Трампа обманюють шість разів. Є чудова англійська приказка: "Обманеш раз – ганьба тобі, обманеш два – ганьба мені". Трамп вже шість разів розмовляв з Путіним телефоном, одразу після цього починалися атаки на Україну і не припинялися,

– озвучила Філіппенко.

Американістка наголосила, що при всьому своєму величезному бажанні укладати угоди президент США не може не бачити реальність і поведінку Путіна. Політолог пояснила, що лідер Штатів прикривається Меланією Трамп, розповідаючи ЗМІ, що саме вона звернула його увагу на цю ситуацію, коли після його розмов з Путіним, той одразу починав обстрілювати українські міста.

"Я припускаю, що він і сам все це розуміє і бачить, просто йому дуже не хотілося визнавати свої помилки. Він усвідомлює, що ситуація набагато складніша, має чимало складників і що у Путіна ідеологічні історичні претензії, тому ніякої адекватної домовленості з ним бути не може", – озвучила Філіппенко.

Політолог підкреслила, що Трамп приголомшений тим, що відбувається. Вона вважає, що розвороту в бік України від нього немає, ймовірніше – у бік Європи, але головне те, що є відвертання від Росії.

Президент США воліє, аби європейські країни взяли зараз на себе відповідальність та почали купувати американську зброю для передачі її Україні. Філіппенко підсумувала, що Трамп вже усвідомив те, що швидко завершити російсько-українську війну не вдасться.

Нагадаємо, що лідер Сполучених Штатів після зустрічі з прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером зробив низку заяв. Зокрема вони стосувалися очільника Кремля Путіна. Детальніше про те, що сказав Трамп – читайте в матеріалі.