Голова аналітично-адвокаційної організації "Центр спільних дій" Олег Рибачук в ефірі 24 Каналу зазначив, що риторика американського президента про те, що це "не війна Трампа", змінилася. Ймовірно, на подальші дії американського президента впливатиме й громадська думка – він буде змушений продемонструвати рішучість у своїх кроках.

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США можуть вдатися до тиску на Росію

"Цього разу, коли він сказав про 10 – 12 днів від сьогодні, – то є в нас такі сподівання, що будуть певні наслідки і додатковий тиск на Росію. Але найкращий тиск на Росію – це те, що ми отримуємо зброю. Друга форма тиску, дуже ефективна, – це зниження ціни на нафту", – сказав Рибачук.

Він додав, що на відміну від попередніх випадків, риторика Дональда Трампа щодо Росії вже майже 4 тижні залишається незмінною. Раніше, коли він висловлювався позитивно або хоча б нейтрально про Україну, згодом повертався до позитивної риторики щодо Володимира Путіна. Наразі ж він лише заявляє, що розчарований Путіним.

Ми бачимо декілька траншів на закупівлю для України – запчастин і нової зброї. Ми бачимо, що вже і європейські союзники говорять про те, що системи ППО вже десь на кордоні,

– сказав Олег Рибачук.

До слова, Дональд Трамп під час пресконференції зробив низку заяв щодо Росії. Він зазначив, що більше не хоче говорити із Путіним, що Росія втратила у війні з Україною мільйон людей, а також назвав новий дедлайн для Путіна для укладення мирної угоди.