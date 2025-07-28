Зокрема, президент США висловився стосовно контактів з Володимиром Путіним та новий дедлайн для Росії. Головне із заяв Дональда Трампа під час спілкування з журналістами – розповідає 24 Канал.

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Що заявив Трамп?