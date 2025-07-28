Зокрема, президент США висловився стосовно контактів з Володимиром Путіним та новий дедлайн для Росії. Головне із заяв Дональда Трампа під час спілкування з журналістами – розповідає 24 Канал.
Дивіться також Трамп обговорить з ЄС і Британією питання припинення війни в Україні, – The Guardian
Що заявив Трамп?
"Росія могла б зараз бути дуже багатою. Натомість вони витрачають усі гроші на війну. Вони витрачають все на війну та вбивства. Для мене це не має сенсу. Я думав, що він (Путін – 24 Канал) захоче швидко закінчити все. Я справді вірив, що це закінчиться. Але щоразу, коли мені здається, що кінець близький - він вбиває людей", – заявив він. "Я думав, що ми зможемо домовитися, і це ще можливо, але процес уже дуже запізнився. Тому я розчарований. Я розмовляв з ним і виглядало так, ніби ми вже на шляху (до миру – 24 Канал). А потім він казав: "Забудьте про це". І я більше не збираюся говорити. Знаєте, таке траплялося вже забагато разів, і мені це не подобається", – Трамп про взаємини з Путіним. Президент США Дональд Трамп заявив, що Росія втратила у війні мільйон людей. Це, за його словами, і змушує його тиснути на Росію, але особисто він любить російський народ. Дональд Трамп заявив, що вже розмовляв із Володимиром Путіним багато разів. І весь час йому здавалося, що після дзвінків буде шлях до миру, але цього так і не сталося. А потім я казав: забудьте про це. І я більше не збираюся говорити. Знаєте, таке траплялося вже забагато разів, і мені це не подобається. Мені це не подобається, На питання журналіста, чи вважає Трамп, що Путін йому брехав він відповів: "Я не хочу використовувати слово "брехня". Трамп заявив, що США вдадуться до вторинних санкцій, якщо Росія не планує укладати угоду. Він підкреслив, що досягти її цілком можливо. Утім, він не хоче накладати обмеження на Росію. "Я не хочу робити це з Росією. Я люблю російський народ. Вони чудові люди. Я не хочу робити це з Росією", – підкреслив Трамп. Журналіст запитав Дональда Трампа після його слів, що той зменшить дедлайн для Путіна щодо закінчення війни в Україні, яким буде новий термін для російського президента. Глава Білого дому відповів, що це буде "приблизно 10 – 12 днів". Я збираюся встановити новий термін приблизно на 10 – 12 днів, починаючи від сьогодні (28 липня – 24 Канал). Немає сенсу чекати... Я хочу бути великодушним, але ми просто не бачимо жодного прогресу (у питанні миру з боку Росії – 24 Канал),
Трамп звинуватив Путіна у вбивствах
Трамп пояснив, чому не хоче говорити з Путіним
Трамп заявив, що Росія втратила у війні з Україною мільйон людей
Трамп не хоче говорити з Путіним
– зазначив президент США.
Президент США заявив, що хоче вводити санкції проти Росії
Трамп назвав новий дедлайн для Путіна
– заявив він.
"Росія могла б зараз бути дуже багатою. Натомість вони витрачають усі гроші на війну. Вони витрачають все на війну та вбивства. Для мене це не має сенсу. Я думав, що він (Путін – 24 Канал) захоче швидко закінчити все. Я справді вірив, що це закінчиться. Але щоразу, коли мені здається, що кінець близький - він вбиває людей", – заявив він.
"Я думав, що ми зможемо домовитися, і це ще можливо, але процес уже дуже запізнився. Тому я розчарований. Я розмовляв з ним і виглядало так, ніби ми вже на шляху (до миру – 24 Канал). А потім він казав: "Забудьте про це". І я більше не збираюся говорити. Знаєте, таке траплялося вже забагато разів, і мені це не подобається", – Трамп про взаємини з Путіним.
Президент США Дональд Трамп заявив, що Росія втратила у війні мільйон людей. Це, за його словами, і змушує його тиснути на Росію, але особисто він любить російський народ.
Дональд Трамп заявив, що вже розмовляв із Володимиром Путіним багато разів. І весь час йому здавалося, що після дзвінків буде шлях до миру, але цього так і не сталося.
А потім я казав: забудьте про це. І я більше не збираюся говорити. Знаєте, таке траплялося вже забагато разів, і мені це не подобається. Мені це не подобається,
На питання журналіста, чи вважає Трамп, що Путін йому брехав він відповів: "Я не хочу використовувати слово "брехня".
Трамп заявив, що США вдадуться до вторинних санкцій, якщо Росія не планує укладати угоду. Він підкреслив, що досягти її цілком можливо. Утім, він не хоче накладати обмеження на Росію.
"Я не хочу робити це з Росією. Я люблю російський народ. Вони чудові люди. Я не хочу робити це з Росією", – підкреслив Трамп.
Журналіст запитав Дональда Трампа після його слів, що той зменшить дедлайн для Путіна щодо закінчення війни в Україні, яким буде новий термін для російського президента. Глава Білого дому відповів, що це буде "приблизно 10 – 12 днів".
Я збираюся встановити новий термін приблизно на 10 – 12 днів, починаючи від сьогодні (28 липня – 24 Канал). Немає сенсу чекати... Я хочу бути великодушним, але ми просто не бачимо жодного прогресу (у питанні миру з боку Росії – 24 Канал),