Глава аналитическо-адвокационной организации "Центр совместных действий" Олег Рыбачук в эфире 24 Канала отметил, что риторика американского президента о том, что это "не война Трампа", изменилась. Вероятно, на дальнейшие действия американского президента будет влиять и общественное мнение – он будет вынужден продемонстрировать решительность в своих шагах.

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США могут прибегнуть к давлению на Россию

"На этот раз, когда он сказал о 10 – 12 дней от сегодня, – то есть у нас такие надежды, что будут определенные последствия и дополнительное давление на Россию. Но лучшее давление на Россию – это то, что мы получаем оружие. Вторая форма давления, очень эффективная, – это снижение цены на нефть", – сказал Рыбачук.

Он добавил, что в отличие от предыдущих случаев, риторика Дональда Трампа в отношении России уже почти 4 недели остается неизменной. Ранее, когда он высказывался положительно или хотя бы нейтрально об Украине, впоследствии возвращался к положительной риторике в отношении Владимира Путина. Сейчас же он только заявляет, что разочарован Путиным.

Мы видим несколько траншей на закупку для Украины – запчастей и нового оружия. Мы видим, что уже и европейские союзники говорят о том, что системы ПВО уже где-то на границе,

– сказал Олег Рыбачук.

К слову, Дональд Трамп во время пресс-конференции сделал ряд заявлений относительно России. Он отметил, что больше не хочет говорить с Путиным, что Россия потеряла в войне с Украиной миллион человек, а также назвал новый дедлайн для Путина для заключения мирного соглашения.