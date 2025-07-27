Европейские страны хотят воспользоваться планом Трампа, который позволяет передавать Украине имеющееся у них американское оружие, а потом покупать его замену для себя. США также могут перенаправлять поставки, предназначенные для других стран, продавать их европейцам, а те будут передавать ее Украине, передает 24 Канал со ссылкой на The Washington Post.

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Как Европа будет покупать оружие у США для Украины?

Главное внимание сосредоточено на ЗРК Patriot, которые нужны для защиты Киева от российских ракет. Германия готова оплатить две батареи и ищет партнеров для оплаты большего количества ЗРК для Украины.

По меньшей мере семь других стран – Норвегия, Дания, Швеция, Финляндия, Великобритания, Нидерланды и Канада – готовы профинансировать системы ПВО для Киева.

Большинство стран, которые не против платить за оружие для Украины, ожидают от США четкого разъяснения. Они хотят знать, в частности, как быстро будут пополняться их собственные запасы.

Чтобы мотивировать союзников тратить средства, НАТО будет засчитывать военную помощь Украине как выполнение обязательства увеличить военные расходы до 5% ВВП.

Впрочем, вопрос не только в деньгах, но и в том, откуда взять эти системы. Страны, которые поддерживают Украину, долго колебались, отдавать ли свои батареи Patriot, потому что это оставляет их уязвимыми. США и европейцы также обращают внимание на медленное производство новых систем.

Новые договоренности не решают эту проблему – кому-то придется отдать батарею, но решение Трампа оживило переговоры. Страна, что передаст Patriot из своих запасов или ближайших поставок, получит приоритет или лучшие условия на замену.

Кроме того, планируется поставка радаров, систем радиоподавления, перехватчиков дронов и артиллерии, по словам инсайдеров.

На данный момент оружие будут покупать за счет национальных бюджетов европейских стран и координировать через НАТО, а не через бюджет ЕС, потому что там такие решения могут затягиваться.

Европейские страны уже мобилизовали более 40 миллиардов долларов военной помощи Украине, почти заменив вклад США. Но в дальнейшем будет сложно постоянно находить деньги и поддерживать общественное согласие, особенно когда страны увеличивают расходы на собственную оборону.

Хотя Европа и предоставила Украине больше помощи, чем раньше, Киев до сих пор очень зависит от США в военном плане.

Европейские чиновники говорят, что могут компенсировать финансирование США, но заменить критически важные возможности, такие как противовоздушная оборона, будет трудно.