В общем Берлин готов предоставить 5 ЗРК Patriot Киеву. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The Washington Post.

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Сколько систем Patriot Украина уже получила от Германии?

На понедельничной встрече союзников Украины министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что Берлин "будет способствовать предоставлению" Украине пяти систем Patriot, не вдаваясь в подробности.

Берлин, по данным издания, уже предоставил Украине 3 системы. Сейчас там ведут переговоры с Вашингтоном об отправке еще одной системы и ее соответственно замену новой в составе собственных сил, что предусматривает новая программа США и НАТО.

Батареи Patriot могут поступать и из-за пределов НАТО. Так, министерство обороны Швейцарии заявляет, что имеет заказ на 5 систем, но он будет отложен, поскольку США перенаправляют поставки на поддержку Украины.

В России же считают, что эта помощь Киеву вряд ли изменит ситуацию на поле боя.

В НАТО также обсуждают возможность поставлять Украине дальнобойные ракеты, хотя Трамп говорил, что не хочет этого делать.