Об этом сообщил главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сирский после телефонного разговора с верховным главнокомандующим Объединенных вооруженных сил НАТО в Европе, генералом ВВС США Алексусом Гринкевичем. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение Генерального штаба ВСУ.

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По словам Сырского, стороны подробно обсудили реализацию инициативы по передаче Украине современных систем ПВО, призванных усилить защиту мирного населения и критической инфраструктуры.

Мы также обсудили план США и НАТО по получению нами систем ПВО, оплаченных Европой, для защиты нашей земли и спасения жизней гражданского населения", – рассказал Сырский.

Он поблагодарил президента США Дональда Трампа и генерального секретаря НАТО Марка Рютте за оперативную поддержку и координацию поставок.

Сырский подчеркнул, что эти системы уже на подходе.