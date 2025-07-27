Європейські країни хочуть скористатися планом Трампа, який дозволяє передавати Україні наявну у них американську зброю, а потім купувати її заміну для себе. США також можуть перенаправляти поставки, призначені для інших країн, продавати їх європейцям, а ті передаватимуть її Україні, передає 24 Канал із посиланням на The Washington Post.

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Як Європа купуватиме зброю у США для України?

Головна увага зосереджена на ЗРК Patriot, які потрібні для захисту Києва від російських ракет. Німеччина готова оплатити дві батареї і шукає партнерів для оплати більшої кількості ЗРК для України.

Щонайменше сім інших країн – Норвегія, Данія, Швеція, Фінляндія, Велика Британія, Нідерланди і Канада – готові профінансувати системи ППО для Києва.

Більшість країн, які не проти платити за зброю для України, очікують від США чіткого роз'яснення. Вони хочуть знати, зокрема, як швидко будуть поповнюватися їхні власні запаси.

Щоб мотивувати союзників витрачати кошти, НАТО зараховуватиме військову допомогу Україні як виконання зобов'язання збільшити військові витрати до 5% ВВП.

Втім, питання не тільки у грошах, а й у тому, звідки взяти ці системи. Країни, які підтримують Україну, довго вагалися, чи віддавати свої батареї Patriot, бо це залишає їх вразливими. США та європейці також звертають увагу на повільне виробництво нових систем.

Нові домовленості не вирішують цю проблему – комусь доведеться віддати батарею, але рішення Трампа оживило переговори. Країна, що передасть Patriot зі своїх запасів або найближчих поставок, отримає пріоритет або кращі умови на заміну.

Крім того, планується постачання радарів, систем радіоподавлення, перехоплювачів дронів і артилерії, за словами інсайдерів.

Наразі зброю купуватимуть за рахунок національних бюджетів європейських країн і координуватимуть через НАТО, а не через бюджет ЄС, бо там такі рішення можуть затягуватися.

Європейські країни вже мобілізували понад 40 мільярдів доларів військової допомоги Україні, майже замінивши внесок США. Але надалі буде складно постійно знаходити гроші та підтримувати громадську згоду, особливо коли країни збільшують витрати на власну оборону.

Хоча Європа і надала Україні більше допомоги, ніж раніше, Київ досі дуже залежить від США у військовому плані.

Європейські чиновники кажуть, що можуть компенсувати фінансування США, але замінити критично важливі можливості, такі як протиповітряна оборона, буде важко.