Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на The Guardian.

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Чи брехав Путін Трампу?

У відповідь на запитання щодо брехні Володимира Путіна Дональд Трамп відповів, що не став би використовувати слово "обманював".

Президент США зазначив, що іноді у них були хороші розмови з очільником Кремля, і йому здавалося, що Путін може погодитися на перемир'я, але потім нічого не відбувалося.

За словами Трампа, таке траплялося надто часто, і йому це не подобалося.

Нагадаємо, в понеділок, 28 липня, Дональд Трамп заявив, що має намір зменшити 50-денний термін, який дав Путіну. За цей час Росія мала б укласти мирну угоду або ж стикнеться з жорсткими тарифами.

До того ж президент США заявив, що він більше не планує проводити телефонні розмови з Володимиром Путіним. Трамп пояснив, що Путін під час розмови завжди "приємний та ставиться з повагою", проте вже наступної ночі після цього масовано бомбардує українські міста ракетами, через що помирають люди.