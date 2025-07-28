Свое недовольство российский чиновник выразил в публикации в соцсети Х. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Clash Report.

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Как Медведев пригрозил Трампу?

По мнению российского высокопоставленного, Дональд Трамп играет в ультиматумы с Россией, выдвигая "50 дней или 10". По его словам, американскому президенту "стоит запомнить" две главные вещи.

Дмитрий Медведев заявил, что Россия "это не Израиль и даже не Иран", очевидно намекая на недавнее вмешательство США в обостренную ситуацию на Ближнем Востоке из-за ядерной программы Тегерана.

Каждый новый ультиматум – это угроза и шаг к войне. Не между Россией и Украиной, а с его собственной страной. Не идите дорогой Сонного Джо,

– написал он.

Отметим, что "Сонный Джо" (Sleepy Joe) это оскорбительное политическое прозвище, которое Дональд Трамп дал уже бывшему президенту Джо Байдену еще во время своей первой президентской избирательной кампании.

Напомним, Дональд Трамп установил новый дедлайн для Владимира Путина, чтобы закончить войну в Украине. Речь идет о 10 – 12 дней от 28 июля, ультиматум теперь, как известно, приходится на 7 – 9 августа.