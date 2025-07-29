Сообщает 24 Канал со ссылкой на политолога, аналитика Королевского института объединенных служб (RUSI) Самуэля Рамани в своей колонке для The Telegraph.

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О чем свидетельствуют последние заявления Трампа?

Трамп во время брифинга в Гааге заявил, что больше не верит, "что Путин действительно хочет мира". Он отметил, что в случае отказа Кремля от прекращения агрессии против Украины, США введут вторичные тарифы и санкции.

Россия оперативно отреагировала на слова американского лидера. Бывший президент, а ныне высокопоставленный чиновник Совбеза страны-агрессора Дмитрий Медведев, назвал действия США "шагом к войне", а глава МИД Сергей Лавров заявил, что Россия "воюет против всего Запада".

Эти заявления прозвучали на фоне новых ракетных ударов по Украине, в частности по Днепропетровщине, а также активизации боевых действий на фронте.

Аналитики отмечают, что Владимир Путин рассчитывал на изменение политики США в случае возвращения Трампа к власти. Впрочем, последние действия президента США свидетельствуют об обратном: Вашингтон консолидирует поддержку Украины через союзников по НАТО.

На этот раз американское оружие закупают европейцы. Это новый этап общей безопасности,

– заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.

Согласно новому соглашению между США и ЕС, европейские страны, включая Германию, Норвегией, Данией, Великобританией и Канадой, инвестируют миллиарды долларов в закупку американского оружия для Украины. Кроме того, Трамп поддержал инициативу по увеличению оборонного бюджета НАТО до 5% ВВП, назвав это "большой победой западной цивилизации".

Как новые санкции повлияют на экономику России?

Давление на экономику России также усиливается. США рассматривают возможность введения масштабных вторичных санкций против стран, покупающих российские энергоносители. Это может серьезно осложнить работу теневого флота и усилить макроэкономический шок для страны-агрессора.

"Мы фактически уже на грани рецессии", – признал министр экономического развития России Максим Решетников на Петербургском экономическом форуме.

На фоне нехватки рабочей силы, стагнации зарплат и спада в промышленности, экономическая ситуация в России продолжает ухудшаться. Аналитики считают, что новая волна санкций способна вызвать глубокие внутриполитические последствия для Кремля.

"Трамп потерял терпение к тактике промедления и обструкции со стороны России. Последствия этого изменения взглядов могут привести к тому, что Путин пожалеет о том, что он играл в пользу Трампа", – резюмировал Рамани.