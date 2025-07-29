Сообщает 24 Канал со ссылкой на Институт изучения войны (ISW).

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О чем свидетельствуют последние заявления Лаврова?

Во время молодежного форума в России 28 июля Лавров сделал ложное заявление, что якобы Россия "впервые за всю историю воюет одна против всего Запада" и вынуждена полагаться исключительно на собственные силы. Он также отметил, что в отличие от Первой и Второй мировых войн, сейчас у России "нет союзников на поле боя".

Его утверждение о том, что Россия действует в одиночку в войне против Украины, игнорирует нынешнюю поддержку, которую она получает от Северной Кореи, Ирана и Китая,

– отметили аналитики.

В ISW напомнили, что КНДР поставляет Москве баллистические ракеты, артиллерийские снаряды, а также направила северокорейских военных для поддержки ее военных действий. Также наблюдаются экономические и политические признаки растущего сближения между и странами.

В то же время Иран, со своей стороны, обеспечил Россию дронами-камикадзе "Шахед", которые сыграли ключевую роль в массированных атаках по украинским городам. Благодаря иранской помощи страна-агрессор также наладила собственное производство этих беспилотников.

Китай, в свою очередь, помогает Москве обходить санкции и поставляет критически важные компоненты двойного назначения и микроэлектронику для российских военных технологий.

По мнению аналитиков, все более тесные связи между Россией, Ираном, Северной Кореей и Китаем представляют серьезную угрозу для безопасности Запада. Москва активно работает над созданием глобального антизападного альянса.

"Заявления Лаврова также подчеркивают усилия Кремля по внедрению неформальной государственной идеологии, которая увековечивает идею о том, что Запад находится в экзистенциальном конфликте с Россией, с целью обеспечения безоговорочной поддержки российского правительства", – подчеркнули в ISW.

Может ли Путин пойти на мирное соглашение?

Лавров также заявил, что у России якобы "нет альтернативы", кроме как вести войну против Украины, поскольку ей "необходимо защитить русскоязычное население". Этот аргумент российские власти регулярно используют более десятилетия для оправдания собственной агрессии.

Кроме того, глава МИД России отметил, что Россия должна настаивать на своем "законном" требовании: "не втягивать Украину в НАТО, не расширять Альянс вообще" и признать оккупацию Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей, а также Крыма.

Как отмечают аналитики, подобные заявления свидетельствуют о том, что Кремль и в дальнейшем настроен на достижение своих военных целей в Украине.

Кремль потратил значительное количество времени и энергии на формирование внутренней поддержки войны, а российские государственные и независимые опросы показывают, что большинство россиян поддерживают продолжение войны до тех пор, пока Россия не достигнет своих военных целей – "денацификации", демилитаризации и нейтралитета Украины,

– напомнили в ISW.

По мнению аналитиков, приверженность российского общества достижению военных целей России, которую Кремль так рьяно поддерживал, значительно усложняет для Владимира Путина возможность представить любое мирное соглашение, что далеко не соответствует заявленным им целям, как победу перед своей внутренней аудиторией.

"Путин вряд ли пойдет на какие-либо уступки в своих военных целях, если только его не вынудят к этому значительные победы на украинском фронте, поскольку любое завершение войны путем переговоров, не обеспечит достижения всех целей Путина, поставит под сомнение успешность и, возможно, целесообразность российской военной кампании в Украине", – считают в ISW.