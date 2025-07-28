Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ISW.

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Почему россияне вернулись к бронетехнике?

Институт изучения войны отмечает, что с зимы 2024 – 2025 годов интенсивность применения бронетехники россиянами снизилась. С апреля они не проводили механизированных наступлений размером с роту или больших сил. А летом враг преимущественно прибегал к штурмам на мотоциклах или багги.

Российские войска недавно несколько увеличили использование бронетехники против украинских позиций и с начала июля 2025 года провели серию меньших механизированных наступлений размером с взвод в Донецкой и Запорожской областях,

– указывают аналитики.

По наблюдениям ISW, Россия временно сократила потребление танков и бронетехники в течение последних шести месяцев. В то же время враг, похоже, медленно увеличивает свою способность обновлять бронетехнику советских времен.

ISW видит несколько возможных вариантов увеличения механизированных штурмов:

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Враг в состоянии достаточно отремонтировать поврежденную передовую бронетехнику или пополнить снабжение бронетехникой передовых российских подразделений.

Также вполне возможно, что враг повысил уровень допустимого риска потери бронетехники, чтобы таким образом проверить новую тактику.