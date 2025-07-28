Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Институт изучения войны (ISW).
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Какова ситуация на фронте по состоянию на 28 июля?
- Российские войска осуществили ограниченные атаки в неустановленных районах Курской области 26 и 27 июля.
- Враг продолжил наступать на севере Сумской области, на севере Харьковщины, возле Великого Бурлака и Купянска, но успеха не имел.
- Российские войска 27 июля продолжили наступательные операции на Боровском и Лиманском направлениях, но подтвержденного прогресса не достигли.
- Однако оккупанты недавно продвинулись на Северском направлении.
- Возле Часового Яра без продвижения российской армии.
- Врагу удалось достичь успеха на Торецком направлении.
Геолокационные кадры, опубликованные 27 июля, свидетельствуют о том, что российские войска недавно продвинулись на запад от Полтавки (на северо-запад от Торецка). Дополнительные геолокационные видеозаписи, опубликованные 25 июля, свидетельствуют о том, что российские войска недавно продвинулись на юго-восток от Русиного Яра (к северо-западу от Торецка)
- 27 июля российские войска продолжили наступательные операции на Покровском направлении, но подтвержденного прогресса не достигли.
- На Новопавловском направлении тоже, к сожалению, фиксируют продвижение россиян.
Геолокационные видеозаписи, опубликованные 26 июля, свидетельствуют о том, что российские войска продвинулись на северо-запад от Дачного, Днепропетровская область.
Обзор фронта от ISW / Карты Института изучения войны
- Также оккупанты продолжали наступление в сторону Великой Новосёлки, но продвижений не зафиксировано.
- Вблизи Гуляйполя активности не зафиксировано.
- Однако врагу удалось продвинуться на западе Запорожской области.
Геолокационные кадры показывают движение россиян к южной части Степногорска (к западу от Орехова). Как отмечают аналитики, сейчас оккупанты находятся в нескольких километрах от Приморского и Беселянки. Продвижение еще примерно на 5 километров ближе означает, что Запорожье окажется в зоне досягаемости российской артиллерии.
- 27 июля российские войска продолжали ограниченные наступления на Херсонском направлении, но не продвинулись вперед.