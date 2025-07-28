Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Институт изучения войны (ISW).

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Какова ситуация на фронте по состоянию на 28 июля?

Российские войска осуществили ограниченные атаки в неустановленных районах Курской области 26 и 27 июля.

26 и 27 июля. Враг продолжил наступать на севере Сумской области , на севере Харьковщины , возле Великого Бурлака и Купянска , но успеха не имел.

, на , возле и , но успеха не имел. Российские войска 27 июля продолжили наступательные операции на Боровском и Лиманском направлениях , но подтвержденного прогресса не достигли.

, но подтвержденного прогресса не достигли. Однако оккупанты недавно продвинулись на Северском направлении .

. Возле Часового Яра без продвижения российской армии.

без продвижения российской армии. Врагу удалось достичь успеха на Торецком направлении.

Геолокационные кадры, опубликованные 27 июля, свидетельствуют о том, что российские войска недавно продвинулись на запад от Полтавки (на северо-запад от Торецка). Дополнительные геолокационные видеозаписи, опубликованные 25 июля, свидетельствуют о том, что российские войска недавно продвинулись на юго-восток от Русиного Яра (к северо-западу от Торецка)

27 июля российские войска продолжили наступательные операции на Покровском направлении , но подтвержденного прогресса не достигли.

, но подтвержденного прогресса не достигли. На Новопавловском направлении тоже, к сожалению, фиксируют продвижение россиян.

Геолокационные видеозаписи, опубликованные 26 июля, свидетельствуют о том, что российские войска продвинулись на северо-запад от Дачного, Днепропетровская область.

Обзор фронта от ISW / Карты Института изучения войны

Также оккупанты продолжали наступление в сторону Великой Новосёлки , но продвижений не зафиксировано.

, но продвижений не зафиксировано. Вблизи Гуляйполя активности не зафиксировано.

активности не зафиксировано. Однако врагу удалось продвинуться на западе Запорожской области.

Геолокационные кадры показывают движение россиян к южной части Степногорска (к западу от Орехова). Как отмечают аналитики, сейчас оккупанты находятся в нескольких километрах от Приморского и Беселянки. Продвижение еще примерно на 5 километров ближе означает, что Запорожье окажется в зоне досягаемости российской артиллерии.