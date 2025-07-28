Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).

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Яка ситуація на фронті станом на 28 липня?

Російські війська здійснили обмежені атаки в невстановлених районах Курської області 26 та 27 липня.

26 та 27 липня. Ворог продовжив наступати на півночі Сумської області , на півночі Харківщини , біля Великого Бурлака та Куп'янська , але успіху не мав.

, на , біля та , але успіху не мав. Російські війська 27 липня продовжили наступальні операції на Боровському та Лиманському напрямках , але підтвердженого прогресу не досягли.

, але підтвердженого прогресу не досягли. Проте окупанти нещодавно просунулися на Сіверському напрямку .

. Біля Часового Яру без просувань російської армії.

без просувань російської армії. Ворогу вдалося досягти успіху на Торецькому напрямку.

Геолокаційні кадри, опубліковані 27 липня, свідчать про те, що російські війська нещодавно просунулися на захід від Полтавки (на північний захід від Торецька). Додаткові геолокаційні відеозаписи, опубліковані 25 липня, свідчать про те, що російські війська нещодавно просунулися на південний схід від Русиного Яру (на північний захід від Торецька)

27 липня російські війська продовжили наступальні операції на Покровському напрямку , але підтвердженого прогресу не досягли.

, але підтвердженого прогресу не досягли. На Новопавлівському напрямку теж, на жаль, фіксують просування росіян.

Геолокаційні відеозаписи, опубліковані 26 липня, свідчать про те, що російські війська просунулися на північний захід від Дачного, Дніпропетровська область.

Огляд фронту від ISW / Карти Інституту вивчення війни

Також окупанти продовжували наступ у бік Великої Новосілки , але просувань не зафіксовано.

, але просувань не зафіксовано. Поблизу Гуляйполя активності не зафіксовано.

активності не зафіксовано. Однак ворогу вдалося просунутися на заході Запорізької області.

Геолокаційні кадри показують рух росіян до південної частини Степногірська (на захід від Оріхова). Як зазначають аналітики, наразі окупанти перебувають за кілька кілометрів від Приморського та Беселянки. Просування ще приблизно на 5 кілометрів ближче означає, що Запоріжжя опиниться в зоні досяжності російської артилерії.