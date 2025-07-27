Про це розповів Уповноважений президента з питань санкційної політики Владислав Власюк у коментарі 24 Каналу.

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Як держава синхронізує європейські санкції в українській юрисдикції?

Впроваджуючи санкції проти фізичних осіб та компаній, які допомагають Росії та її військовому керівництву, Україна синхронізує економічні обмеження з міжнародними партнерами. У суботу, 27 липня, Володимир Зеленський підписав рішення Ради Нацбезпеки й оборони про застосування персональних спеціальних санкцій та інших обмежувальних заходів проти Росії.

Таким чином всі 18 пакетів санкцій, що запроваджені в Європейському Союзі, повністю синхронізовані та чинні в Україні. Зокрема обмеження 18-го пакету стосується структур, пов’язаних з російським тіньовим танкерним флотом, фізичними та юридичними особами.

У 18-му пакеті санкцій ЄС ми ідентифікували 8 фізичних і 45 юридичних осіб для синхронізації – зокрема компанії з Росії, Китаю, ОАЕ, Ірану та інших країн. Структури, які пов’язані з тіньовим флотом, постачанням товарів подвійного призначення в обхід санкцій, а також з російським ВПК,

– пояснив Владислав Власюк.

До санкційного списку України вже внесені близько 40% нових європейських санкційних цілей. Це свідчить зокрема про ефективну координацію підходів. Уповноважений зазначив, що чим краща синхронізація санкцій, тим складніше їх обходити. Робота України в цьому напрямку триває. Київ передав партнерам конкретні пропозиції до наступного, 19-го санкційного пакета.