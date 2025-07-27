Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на указ президента 555/2025.

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Кого стосуються нові санкції?

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про введення в дію рішення РНБО, яке передбачає санкції проти майже сотні фізичних та юридичних осіб з Росії.

У коментарі 24 Каналу Уповноважений президента з питань санкційної політики Владислав Власюк повідомив, що під санкції потрапили компанії, пов'язані з видобутком, обробкою та постачанням рідкісноземельних і рідкісних металів, які критично важливі для російського ВПК.

У 18-му пакеті санкцій ЄС ми ідентифікували 8 фізичних і 45 юридичних осіб для синхронізації – зокрема компанії з Росії, Китаю, ОАЕ, Ірану та інших,

– повідомив Владислав Власюк.

Власюк також зазначив, що до санкційного переліку включено тих, хто забезпечує Росію різними елементами, які активно використовуються у виробництві сучасної зброї, зокрема систем наведення, електроніки та двигунів для безпілотників.

Частина підприємств пов'язана з "тіньовим флотом", постачанням товарів подвійного призначення та обхідними схемами для російського ВПК.

Власюк також повідомив, що Україна вже передала конкретні пропозиції до наступного, 19-го санкційного пакету ЄС.

Ми працюємо над тим, щоб і міжнародні партнери ухвалили аналогічні санкції. Обмеження поставок у цих секторах означатиме конкретне зменшення спроможності Росії на полі бою,

– резюмував він.

Згодом Зеленський наголосив, що санкції вже мають відчутні наслідки не лише для федерального бюджету Росії, а для економіки регіонів і цілих галузей.

Максимальний санкційний тиск – це найбільш дієвий аргумент для Росії закінчити війну.,

– прокоментував президент.

Він підкреслив, що рішення Росії про розв'язання і затягування війни фактично стали ударом по її власному економічному потенціалу.

Крім того, президент Зеленський подякував усім партнерам, які підтримують санкційні ініціативи.