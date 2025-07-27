Об этом сообщает 24 канал со ссылкой на указ президента 555/2025.

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Кого касаются новые санкции?

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о введении в действие решения СНБО, предусматривающего санкции против почти сотни физических и юридических лиц из России.

В комментарии 24 Уполномоченный президента по вопросам санкционной политики Владислав Власюк сообщил, что под санкции попали компании, связанные с добычей, обработкой и поставкой редкоземельных и редких металлов, которые критически важны для российского ВПК.

В 18-м пакете санкций ЕС мы идентифицировали 8 физических и 45 юридических лиц для синхронизации – в частности компании из России, Китая, ОАЭ, Ирана и других,

– сообщил Владислав Власюк.

Власюк также отметил, что в санкционный перечень включены те, кто обеспечивает Россию разными элементами, активно используемыми в производстве современного оружия, в частности систем наведения, электроники и двигателей для беспилотников.

Часть из компаний связана с "теневым флотом", снабжением товаров двойного назначения и обходными схемами для российского ВПК.

Власюк также сообщил, что Украина уже передала конкретные предложения в следующий, 19-й санкционный пакет ЕС.

Мы работаем над тем, чтобы и международные партнеры приняли аналогичные санкции. Ограничение поставок в этих секторах будет означать конкретное уменьшение возможности России на поле боя,

– резюмировал он.