Як Китай "накликав" на себе санкції?

Китай та Індія продовжують підживлювати російську економіку, повідомляє 24 Канал з посиланням на Politico.

Дивіться також Китай уперше відправив до Росії підводний човен під час спільних військово-морських навчань

Брюссель готується наполягати на санкціях проти Китаю через його участь у підтримці війни Росії проти України. Цей крок настав після липневого повідомлення Reuters про те, що двигуни для дронів китайського виробництва таємно постачалися до Росії через підставні компанії, позначені як "промислові холодильні установки", щоб обійти західні санкції.

Після викриття схеми 15 країн ЄС звернулися до Пекіна з приводу поставок, але Китай або заперечував свою причетність, або відмовився відповідати.

Звіт є точним і показує, що Китай посилює свою роль, як кількісно, так і якісно. Можна сказати, що без китайської підтримки війна зараз виглядала б зовсім інакше. Після серпня ми наполягатимемо на санкціях,

– повідомив один з дипломатів ЄС.

Чому Пекін ризикує заради угод з Росією та Іраном

Китай не здає позицій під тиском США щодо припинення закупівель російської та іранської нафти, захищаючи свої національні інтереси.

З такою заявою МЗС Китаю виступило після двох днів переговорів у Стокгольмі, які мають наблизити торгівельну угоду між країнами.

Примус і тиск не призведуть ні до чого. Китай рішуче захищатиме свій суверенітет, безпеку та інтереси розвитку,

– наголосили в міністерстві.

Видання зазначає, що така відповідь Пекіна є показовою. Адже наразі дві найбільші економіки світу намагаються налагодити комерційні зв'язки після нещодавніх жорстких торгівельних обмежень. Це означає, що Пекін впевнений у своїй жорсткій позиції під час перемовин з адміністрацією Дональда Трампа.

