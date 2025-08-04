Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на UNITED24. Китайська військово-морська група прибула до Владивостока 1 серпня для участі в навчаннях Joint Sea 2025, які триватимуть до 5 серпня.

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Що відправив Китай?

Згідно з повідомленням Army Recognition від 2 серпня, китайська флотилія включає дизель-електричний підводний човен класу Kilo, спочатку побудований в Росії, а також два ракетні есмінці класу 052D – Shaoxing і Urumqi, судно постачання класу 903A і судно порятунку підводних човнів.

Участь китайського флоту передбачає залучення ресурсів як Північного, так і Східного флотів, що свідчить про можливі зусилля з розширення спільної оперативної готовності в декількох командуваннях,

– йдеться в повідомленні.

Підводний човен вважається застарілим за сучасними стандартами, але має символічне значення і дозволяє уникнути викриття більш чутливих технологій під час переходу через Японське море.

Він має корпус у формі краплі, може перебувати під водою до двох тижнів та оснащений ізольованою силовою установкою, розробленою для акустичного маскування.

Що відомо про Joint Sea 2025?

З російського боку в навчаннях бере участь човен класу "Удалой" – платформа, яка залишилася ще з радянських часів. Контраст у модернізації військово-морських сил очевидний: тоді як Китай з 2014 року спустив на воду понад 20 есмінців типу 052D, Росія з моменту розпаду СРСР не ввела в експлуатацію жодного нового есмінця.

Навчання включають декілька сценаріїв, зокрема протиповітряну оборону, протичовнову боротьбу, пошуково-рятувальні операції та навчання з бойовою стрільбою.

Ці заходи мають на меті поліпшити взаємодію між двома військово-морськими силами в регіоні, який має постійне стратегічне значення для обох країн,

– йдеться в повідомленні.

Міноборони Китаю описало Joint Sea 2025 як звичайний елемент щорічного плану співпраці з Росією і заявило, що навчання не спрямовані проти будь-якої третьої сторони.

Однак вони збігаються з Resolute Force Pacific 2025 – великомасштабною військовою операцією під керівництвом ВПС США, в якій беруть участь понад 400 літаків і 12 000 військовослужбовців зі США, Японії, Австралії та інших партнерів у регіоні.

Що відомо про спільні навчання?

З 2021 року Китай і Росія проводять регулярні морські патрулювання в Тихому океані, часто в координації з навчаннями Joint Sea. У інші роки організовують навчання Northern Cooperation для підтримки оперативної безперервності.

Попередні спільні розгортання включали участь Китаю в навчаннях у Балтійському морі, патрулювання бомбардувальників поблизу Аляски та переміщення військ поблизу східного флангу НАТО.

У 2025 році навчання Joint Sea відбудуться поблизу Владивостока – міста, яке з моменту свого заснування в 1860 році є ключовим центром Тихоокеанського флоту Росії.

Незважаючи на перенесення головної військово-морської бази до Фокіно після саміту АТЕС 2012 року, Владивосток залишається важливим логістичним і символічним оплотом військової присутності Росії на Далекому Сході.

Нагадаємо, раніше The Hill повідомляв, що Китай не хоче, аби Росія виграла війну проти України, а навпаки – щоб вона залишалася ослабленою, залежною і застрягла в тривалому конфлікті.